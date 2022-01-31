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Глава парламента Ливии обсудил с «Альянсом национальных сил» политическое будущее страны
Весь мир
Глава парламента Ливии обсудил с «Альянсом национальных сил» политическое будущее страны
parliament.ly  /  إدارة تقنية المعلومات

Аль-Кубба, 31 января. Спикер Палаты представителей Ливии Агила Салех принял в личном офисе на востоке страны делегацию «Альянса национальных сил» (АНС). Стороны обсудили последние события в государстве, пишет издание «218TV».

Члены партии представили главе парламента план по выходу из политической блокады. В частности, он заключается в спасении избирательного процесса, а также в разработке и завершении дорожной карты.

«Программа опирается на существующие достижения по плебисциту и дальнейшему обеспечению безопасного перехода к этапу после выборов», — говорится на официальной странице АНС.

Агила Салех в свою очередь подчеркнул, что в стране созрели условия для создания национального видения, в котором участвуют все ливийцы. Он пообещал изучить предложение и продолжить координацию с АНС в рамках национальных интересов.

Спикер Палаты представителей Ливии ранее выдвинул новое условие для кандидатов в премьеры. Претендент должен получить поддержку от 25 депутатов парламента и 15 членов Высшего государственного совета.

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