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Норвежская Equinor вновь откладывает запуск проблемного СПГ-завода

  /   Обновлено: 31 января 2022 12:10
Экономика
Норвежская Equinor вновь откладывает запуск проблемного СПГ-завода
wikipedia.org  /  Bjarkan /Общественное достояние

Ставангер, 31 января. Нефтегазовая компания Equinor в очередной раз переносит сроки запуска в эксплуатацию завода сжижения природного газа. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на сообщение организации.

Завод СПГ Hammerfest LNG был охвачен в сентябре пожаром, после чего был остановлен. Впоследствии владеющая им корпорация собиралась запустить предприятие в конце марта, но в результате пересмотрела окончательную дату.

«Из-за продолжающихся последствий COVID-19 и эксплуатационных ограничений, запуск завода переносится с 31 марта 2022 года на 17 мая 2022 года», — указывается в сообщении Equinor.

Примечательно, что самая первая ожидаемая дата запуска — октябрь прошлого года. Однако и тогда в организации пояснили, что приходится переносить возобновление функционирования СПГ-завода из-за большого объема работ по восстановлению мощностей и ограничений, связанных с коронавирусом. В Equinor пояснили, что время от времени до половины всех сотрудников были на карантине или изоляции.

Hammerfest LNG пострадал из-за пожара в конце сентября. Предприятие располагается на норвежском острове Мелкойя. Известно, что возгорание на территории комплекса началось с пожара в турбине.

Equinor была создана в 1972 году. Вплоть до мая 2018 года компания была известна как Statoil. Она присутствует на территории свыше 30 государств планеты, а ее крупнейшим акционером является Норвегия.

Норвежская международная энергокомпания ранее сообщала, что собирается организовать добычу природного газа на нефтяном месторождении Осеберг.

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