Экономист Понкратов ожидает рост спроса на российский газ в Германии

Москва, 31 января. Спрос на российский газ в Германии в ближайшие годы будет увеличиваться, несмотря на сокращение потребления нефти и продуктов переработки сырья, предположил экономист Вадим Понкратов в беседе с ИА REGNUM.

Он отметил, что РФ и Германия на протяжении нескольких десятилетий остается надежными партнерами в энергетике. По словам экономиста, Россия занимает 59,9% рынка ФРГ и 37,9% потребления голубого топлива в Европе.

«Основной неэнергетический спрос на газ в Германии создает химическая промышленность и производители минеральных удобрений. В общем же энергобалансе Германии газ занимает не столь заметное место. Например, на долю газовой генерации приходится лишь 14% выработки электроэнергии, при том что угольная генерация дает 27%, а использование возобновляемых источников энергии — уже более 44%. Но Германия планирует вывести из эксплуатации оставшиеся атомные станции уже в 2022 году и полностью отказаться от угольной генерации к 2030 году. А газ является наиболее чистым видом ископаемого топлива. И Германия будет расширять его использование для генерации электроэнергии», — считает Понкратов.

Лидер евродипломатии Жозеп Боррель ранее заявил, что ЕС рассчитывает на США и Катар в случае сокращения объемов поставок российского газа. По его словам, к снижению импорта может привести провал переговоров по безопасности. В то же время российская сторона неоднократно заявляла о намерении обеспечить бесперебойность газовых поставок.