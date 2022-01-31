Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 января 13:13
13:12
Политика
Песков призвал США занять конструктивную позицию по ситуации на Украине
13:11
Политика
«Чем будете людей кормить?»: Соловьев объяснил, чем обернется для Европы уход России
13:10
Политика
Политолог Дудкин объяснил, как давление США на Украину может обернуться против Запада
13:08
Общество
Ревизия аптечки: чем опасны просроченные йод, зеленка и перекись водорода
13:08
Происшествия
СК предъявил жителю Подмосковья обвинение в экстремизме за пропаганду АУЕ
13:08
Общество
Глава Минкультуры отметила заслуги Мережко в развитии отечественного кинематографа
13:07
Общество
«JourФак Манукяна». Невнятный ответ США и НАТО на российские требования
13:07
Олимпийские игры 2022
В олимпийской сборной России по биатлону не выявлено новых случаев COVID-19
13:05
Политика
Дмитрий Песков анонсировал визит Касым-Жомарта Токаева в Россию в феврале
13:05
Политика
Кремль анонсировал международный телефонный разговор Путина 31 января
Все новости

Авторы Android Authority перечислили недостатки бюджетных смартфонов

Технологии
Авторы Android Authority перечислили недостатки бюджетных смартфонов
pixabay.com

Москва, 31 января. Бюджетные смартфоны обладают рядом существенных недостатков, которых нет у их более дорогих собратьев. Производители используют разные способы, чтобы удешевить устройство.

Компании отказываются от качественных материалов при создании недорогих моделей и применяют пластик вместо стекла и металла. Таким образом, бюджетные смартфоны плохо защищены от влаги.

Часто производители девайсов экономят на зарядных устройствах и кладут в коробку дешевый адаптер без поддержки быстрой зарядки, утверждают авторы Android Authority. Некоторые и вовсе перестали оснащать телефоны зарядными устройствами.

Кроме того, обычно у недорогих смартфонов нет телеобъектива, правда, это часто компенсируется наличием широкоугольной камеры. Еще один недостаток бюджетных устройств — низкая частота обновления дисплея. Также производители часто не поддерживают обновление ПО дешевых девайсов должным образом, подталкивая пользователей к покупке нового телефона.

Ранее стало известно о возможном подорожании смартфонов в России. Ожидается, что в текущем году их средняя цена повысится на 15%.

Вернуться назад
Все новости / Технологии / Авторы Android Authority перечислили недостатки бюджетных смартфонов
гаджеты смартфоны девайсы
Комментировать