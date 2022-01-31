Авторы Android Authority перечислили недостатки бюджетных смартфонов

Москва, 31 января. Бюджетные смартфоны обладают рядом существенных недостатков, которых нет у их более дорогих собратьев. Производители используют разные способы, чтобы удешевить устройство.

Компании отказываются от качественных материалов при создании недорогих моделей и применяют пластик вместо стекла и металла. Таким образом, бюджетные смартфоны плохо защищены от влаги.

Часто производители девайсов экономят на зарядных устройствах и кладут в коробку дешевый адаптер без поддержки быстрой зарядки, утверждают авторы Android Authority. Некоторые и вовсе перестали оснащать телефоны зарядными устройствами.

Кроме того, обычно у недорогих смартфонов нет телеобъектива, правда, это часто компенсируется наличием широкоугольной камеры. Еще один недостаток бюджетных устройств — низкая частота обновления дисплея. Также производители часто не поддерживают обновление ПО дешевых девайсов должным образом, подталкивая пользователей к покупке нового телефона.

Ранее стало известно о возможном подорожании смартфонов в России. Ожидается, что в текущем году их средняя цена повысится на 15%.