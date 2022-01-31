Астрофизик Зигель заявил, что Вселенная находится на заключительной стадии эволюции

Нью-Йорк, 31 января. Современная наука выделяет шесть стадий развития Вселенной, которая сейчас находится на заключительной стадии эволюции, называемой стадией темной энергии, сообщил изданию Big Think астрофизик Этан Зигель.

Эволюция Вселенной происходит непрерывно, и одни космические эпохи сменяются другими. Первая эра называется инфляционной. Она привела к Большому взрыву.

Второй эрой эволюции космоса стала эпоха «первичного бульона», в течение которой произошел Большой взрыв. Дальше началась эпоха плазмы, когда Вселенная остывала и обретала нейтральную материю. Во время эпохи «темным веков» возникло реликтовое излучение, а в течение звездной эры образовались первые звезды.

newinform.com /

Эпоха темной энергии является завершающим этапом развития Вселенной. Он характеризуется воссоединением скоплений галактик, смертью старых звезд и замедленным образованием новых. В конечном счете останутся лишь черные карлики и изолированные массы.

Ранее ученые NASA обнаружили следы гигантского столкновения двух планет. Катастрофа в Солнечной системе могла случиться около 200 тысяч лет назад.