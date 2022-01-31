Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 января 13:13
13:12
Политика
Песков призвал США занять конструктивную позицию по ситуации на Украине
13:11
Политика
«Чем будете людей кормить?»: Соловьев объяснил, чем обернется для Европы уход России
13:10
Политика
Политолог Дудкин объяснил, как давление США на Украину может обернуться против Запада
13:08
Общество
Ревизия аптечки: чем опасны просроченные йод, зеленка и перекись водорода
13:08
Происшествия
СК предъявил жителю Подмосковья обвинение в экстремизме за пропаганду АУЕ
13:08
Общество
Глава Минкультуры отметила заслуги Мережко в развитии отечественного кинематографа
13:07
Общество
«JourФак Манукяна». Невнятный ответ США и НАТО на российские требования
13:07
Олимпийские игры 2022
В олимпийской сборной России по биатлону не выявлено новых случаев COVID-19
13:05
Политика
Дмитрий Песков анонсировал визит Касым-Жомарта Токаева в Россию в феврале
13:05
Политика
Кремль анонсировал международный телефонный разговор Путина 31 января
Все новости

Астрофизик Зигель заявил, что Вселенная находится на заключительной стадии эволюции

Наука
Астрофизик Зигель заявил, что Вселенная находится на заключительной стадии эволюции
pixabay.com

Нью-Йорк, 31 января. Современная наука выделяет шесть стадий развития Вселенной, которая сейчас находится на заключительной стадии эволюции, называемой стадией темной энергии, сообщил изданию Big Think астрофизик Этан Зигель.

Эволюция Вселенной происходит непрерывно, и одни космические эпохи сменяются другими. Первая эра называется инфляционной. Она привела к Большому взрыву.

Второй эрой эволюции космоса стала эпоха «первичного бульона», в течение которой произошел Большой взрыв. Дальше началась эпоха плазмы, когда Вселенная остывала и обретала нейтральную материю. Во время эпохи «темным веков» возникло реликтовое излучение, а в течение звездной эры образовались первые звезды.

Астрофизик Зигель заявил, что Вселенная находится на заключительной стадии эволюции
newinform.com /

Эпоха темной энергии является завершающим этапом развития Вселенной. Он характеризуется воссоединением скоплений галактик, смертью старых звезд и замедленным образованием новых. В конечном счете останутся лишь черные карлики и изолированные массы.

Ранее ученые NASA обнаружили следы гигантского столкновения двух планет. Катастрофа в Солнечной системе могла случиться около 200 тысяч лет назад.

Вернуться назад
Все новости / Наука / Астрофизик Зигель заявил, что Вселенная находится на заключительной стадии эволюции
космос астрономия вселенная
Комментировать