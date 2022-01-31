Уникальный крутящийся дом-музей жителя Карачаево-Черкесии привлекает туристов в Архыз

Мастер-самоучка из села Архыз в Карачаево-Черкесии построил дом, который напоминает заводную шкатулки или избушку Бабы-яги из волшебных сказок. Посмотреть на диковинное здание приезжают туристы со всей России.

Двухэтажный деревянный дом шестигранной формы стоит в буковой роще на краю Архыза. Хозяин постройки — пожилой плотник Николай Хубиев. Мужчина задумал свой уникальный проект еще в 1984 году, и всего за лето возвел сруб.

«У нас есть вертолетная площадка за деревней. Этот вертолет меня надоумил что-нибудь вращающееся сделать. Я решил взять бревно пятиметровое, думал, здание будет одноэтажным. Никаких расчетов, деревня. Когда бревна выставил, смотрю — в два этажа домик крутящийся получился», — рассказал Николай.

Вращение избы обеспечивает тракторная рессора, которая заложена в основание. По словам хозяина, зимой из-за снега механизм крутит здание медленнее, но других проблем с его содержанием нет. Местная администрация планировала снести избушку, но Николай отстоял ее.

Сегодня диковинный архитектурный объект привлекает немало туристов и даже считается музеем. Первый этаж — жилой, а на втором собраны традиционные предметы быта карачаевцев, яркие ковры и другие экспонаты. За символическую плату Хубиев готов рассказать о необычном здании, провести экскурсию по мини-выставке, а также покрутить избушку с гостями.