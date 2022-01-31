Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 января 13:12
13:12
Политика
Песков призвал США занять конструктивную позицию по ситуации на Украине
13:11
Политика
«Чем будете людей кормить?»: Соловьев объяснил, чем обернется для Европы уход России
13:10
Политика
Политолог Дудкин объяснил, как давление США на Украину может обернуться против Запада
13:08
Общество
Ревизия аптечки: чем опасны просроченные йод, зеленка и перекись водорода
13:08
Происшествия
СК предъявил жителю Подмосковья обвинение в экстремизме за пропаганду АУЕ
13:08
Общество
Глава Минкультуры отметила заслуги Мережко в развитии отечественного кинематографа
13:07
Общество
«JourФак Манукяна». Невнятный ответ США и НАТО на российские требования
13:07
Олимпийские игры 2022
В олимпийской сборной России по биатлону не выявлено новых случаев COVID-19
13:05
Политика
Дмитрий Песков анонсировал визит Касым-Жомарта Токаева в Россию в феврале
13:05
Политика
Кремль анонсировал международный телефонный разговор Путина 31 января
Все новости

Клан китайских коммунистов предложил правнуку Сталина 3 миллиона долларов за ДНК вождя

  /   Обновлено: 31 января 2022 11:55
Общество
Клан китайских коммунистов предложил правнуку Сталина 3 миллиона долларов за ДНК вождя
Nation News  /  Наталья Агеенко

Москва, 31 января. Генералиссимуса Советского Союза Иосифа Сталина могут эксгумировать и перезахоронить. Клан китайских коммунистов-миллиардеров из Пекина предложил правнуку вождя Селиму Бенсааду три миллиона долларов за ДНК родственника.

Подробности сообщил пресс-атташе потомка Вадим Горжанкин, получивший информацию от самого Бенсаада и биографа семьи Сталиных Ланы Паршиной. К правнуку вождя обратился представитель Коммунистической Партии Китая и влиятельного Северо-Восточного клана китайских коммунистов-миллиардеров из Пекина.

«Китайские коммунисты предложили оплатить все расходы, связанные с эксгумацией и ДНК-тестом, а также достойное перезахоронение генералиссимуса с одним условием, образец ДНК должен быть передан Китаю за дополнительное вознаграждение в размере 3-х миллионов долларов», — пояснил Горжанкин.

Для получения биологических материалов Иосифа Сталина требуется провести процедуру эксгумации тела, которое захоронено у стен Кремля. Официальные власти разрешения на это не дали.

Клан китайских коммунистов предложил правнуку Сталина 3 миллиона долларов за ДНК вождя
wikipedia.org / Bundesarchiv, Bild 183-R80329 / CC-BY-SA 3.0

В ноябре 2019 года адвокат правнука Иосифа Сталина попросил эксгумировать тело генсека из захоронения для погребения на Новодевичьем кладбище. Родственник Сталина хотел восстановить историческую справедливость и исполнить посмертную волю знаменитого прадеда.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Клан китайских коммунистов предложил правнуку Сталина 3 миллиона долларов за ДНК вождя
сталин днк эксгумация
Комментировать