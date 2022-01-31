Клан китайских коммунистов предложил правнуку Сталина 3 миллиона долларов за ДНК вождя

Москва, 31 января. Генералиссимуса Советского Союза Иосифа Сталина могут эксгумировать и перезахоронить. Клан китайских коммунистов-миллиардеров из Пекина предложил правнуку вождя Селиму Бенсааду три миллиона долларов за ДНК родственника.

Подробности сообщил пресс-атташе потомка Вадим Горжанкин, получивший информацию от самого Бенсаада и биографа семьи Сталиных Ланы Паршиной. К правнуку вождя обратился представитель Коммунистической Партии Китая и влиятельного Северо-Восточного клана китайских коммунистов-миллиардеров из Пекина.

«Китайские коммунисты предложили оплатить все расходы, связанные с эксгумацией и ДНК-тестом, а также достойное перезахоронение генералиссимуса с одним условием, образец ДНК должен быть передан Китаю за дополнительное вознаграждение в размере 3-х миллионов долларов», — пояснил Горжанкин.

Для получения биологических материалов Иосифа Сталина требуется провести процедуру эксгумации тела, которое захоронено у стен Кремля. Официальные власти разрешения на это не дали.

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В ноябре 2019 года адвокат правнука Иосифа Сталина попросил эксгумировать тело генсека из захоронения для погребения на Новодевичьем кладбище. Родственник Сталина хотел восстановить историческую справедливость и исполнить посмертную волю знаменитого прадеда.