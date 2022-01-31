Завод в Тольятти снова заморозил сборку Lada Granta

Тольятти, 31 января. Концерн «АвтоВАЗ» открыл рабочую неделю простоем линии с Lada Granta. Об этом пишет издание «Автостат» со ссылкой на группу «Нетипичный АвтоВАЗ» в социальной сети «ВКонтакте».

Сборка автомобилей Lada Granta будет заморожена в понедельник, 31 января, в две смены. При этом производство моделей Largus, Renault Logan, Sandero и внедорожников Lada Niva пока что продолжится.

Объем продаж Granta на отечественном рынке в прошлом году упал на 12% и составил 111 430 экземпляров. Представители автомобилестроительной компании считают, что просадка объясняется нехваткой полупроводниковых элементов.

Исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу концерна Оливье Морне указывает, что мировой кризис поставок микрочипов во второй половине 2021 года негативно отразился на всех автомобильных корпорациях и подорвал стабильные поставки, производство и сроки выхода машин на рынок.

Он добавил, что обстановка начала улучшаться в конце предыдущего года, однако нехватка необходимых компонентов будет сохраняться минимум до середины этого года.

На днях АвтоВАЗ решил временно остановить реализацию внедорожников Lada Niva Travel. Автоэксперты предполагают, что производитель устанавливает лимиты на сбыт всех нереализованных SUV.