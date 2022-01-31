ФАН узнал, что оставил в наследство детям Виктор Мережко



Виктор Мережко скончался 30 января в 20:30 от последствий коронавируса в госпитале МВД. Знаменитый сценарист, как и актер Леонид Куравлев, умерший утром в тот же день, был однолюбом — женат один раз, его супруги не стало 24 года назад. Так же, как и Куравлев, он завещал похоронить его на Троекуровском кладбище, рядом с женой. От этого брака у Виктора Ивановича осталось двое детей, они — единственные прямые наследники сценариста.

По данным источника, близкого к семье, никакой драки за наследство не будет — его сын и дочь между собой в прекрасных отношениях и договорятся без суда, кому и что достанется.

На Викторе Мережко числились три квартиры: две — в Москве, одна — в Петербурге. Одна из московских квартир расположена на территории района Аэропорт. Ее площадь — 77 кв. м, кадастровая стоимость — более 20 миллионов рублей, реальная — минимум в два раза выше.

Вторая — тоже в Северном административном округе столицы, площадью в 75,5 кв. м и такой же стоимостью, что и первая. Да еще и с историей: ранее она принадлежала известной советской актрисе Музе Крепкогорской, супруге легендарного актера Георгия Юматова.

Петербургская квартира находится в центре Северной столицы, на улице Шпалерная, в доходном доме Синельникова, построенном в начале XX века. Она небольшая — всего 45 кв. м, но за счет расположения в исторической зоне, недалеко от Невы и Марсового поля, стоимость может доходить до 30 миллионов рублей.

Помимо квартир, у Виктора Мережко был также участок в Истринском районе Московской области, вблизи деревни Лужки. Вернее, раньше было два соседних участка, но позднее один из них он продал народному артисту, худруку Театра Луны Сергею Проханову. Есть еще огромный дом в Рузском районе Подмосковья.

К сожалению, Виктор Мережко оформил авторские права лишь на два фильма, в которых выступил и как режиссер, и как сценарист — это «Сонька Золотая Ручка» и «Сонька. Продолжение легенды». За остальные работы — особенно в Советском Союзе — он заключал договор на гонорар, без авторских прав.

30 января в госпитале МВД скончался сценарист Виктор Мережко на 85 году жизни. Виктор Иванович создал сценарии к фильмам, вошедшим в «Золотую коллекцию» не только России, но и всего мира. Среди них такие работы, как «Родня», «Здравствуй и прощай», «Трясина», «Полеты во сне и наяву», «Курочка Ряба» и другие.