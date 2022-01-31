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Зюганов: все фракции Госдумы заявили о необходимости защитить ЛНР и ДНР

Политика
Зюганов: все фракции Госдумы заявили о необходимости защитить ЛНР и ДНР
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 31 января. Консультации с фракциями Госдумы показали, что политики считают необходимым защитить Луганскую и Донецкую народные республики. Об этом сообщил депутат от КПРФ Геннадий Зюганов.

По его словам, среди думских фракций обсуждался вопрос признания республик Донбасса. Все указали на важность поддержки ЛНР и ДНР.

Недавно о признании Россией республик высказался министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, все зависит от того, будет ли Киев выполнять Минские соглашения.

«Вопрос о признании должен рассматриваться в контексте нашей твёрдой линии на то, чтобы заставить Запад, заставить Киев выполнять минские договоренности», — подчеркнул Лавров в интервью.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что Киев стягивает в Донбассе тяжелое вооружение. На это обратила внимание даже миссия ОБСЕ.

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Все новости / Политика / Зюганов: все фракции Госдумы заявили о необходимости защитить ЛНР и ДНР
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