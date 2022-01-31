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Rzeczpospolita: Польша предложила Украине военно-техническую помощь на безвозмездной основе

Армия
Rzeczpospolita: Польша предложила Украине военно-техническую помощь на безвозмездной основе
Федеральное агентство новостей

Варшава, 31 января. Варшава направила Киеву предложение о предоставлении бесплатной военно-технической помощи.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут получить со складов польской армии различные грузы военного назначения. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita со ссылкой на заявление представителей украинского минобороны.

«Украинское военное ведомство информировало "Rzeczpospolita" о том, что Киев получил от польского министерства национальной обороны предложение безвозмездной военно-технической помощи», — говорится в публикации.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил журналистам из Польши, что для ВСУ важна любая военно-техническая помощь западных стран.

Ранее стало известно, что украинская армия стягивает бронетехнику и другое тяжелое вооружение к линии соприкосновения в Донбассе. О попытках бойцов ВСУ помешать работе международных наблюдателей на востоке Украины писало «Утро.ру».

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всу польша оружие
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