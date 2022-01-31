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Депутат Госдумы Бессараб назвала уничтожение санкционных продуктов варварством
Общество
Депутат Госдумы Бессараб назвала уничтожение санкционных продуктов варварством
ursn.spb.ru  /  Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Конфискованные продукты, которые десятками тысяч тонн уничтожаются в России, должны быть использованы для нужд населения. Иначе в глазах здравомыслящего человека это выглядит варварством. Такими словами член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с ФАН поддержала законопроект о запрете уничтожения пригодных к употреблению конфискованных продуктов питания, который подготовил депутат Госдумы Ярослав Нилов.

«Эта странная мера — уничтожение продуктов — изначально была возмутительной для любого здравомыслящего человека. Людей возмущает картинка, когда две-три тонны качественного элитного сыра уничтожают бульдозером только из-за того, что он санкционный. Это жуткое зрелище. Предлагалось передавать такие продукты в ветеранские организации, в приюты детские. Ведь можно этот вопрос как-то решить по-человечески. С учетом того, что сегодня далеко не на каждом континенте хватает еды для людей, такое уничтожение элитных продуктов — это просто варварство. Поэтому я бы поддержала такую инициативу», — сказала политик.

Депутат Госдумы Бессараб назвала уничтожение продуктов питания варварством
duma.gov.ru / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Депутат признала, что систему регулирования и контроля за оборотом конфискованных продуктов выстроить сложно. Но как выразилась Бессараб, «сложно» не значит «нельзя».

Идея передачи конфискованных, но при этом признанных пригодными для употребления продуктов питания малообеспеченным гражданам или нуждающимся организациям не нова. Ранее подобное предложение, выдвинутое Общероссийским народным фронтом (ОНФ), поддержали в Росимуществе. В ведомстве признали вопрос передачи части задержанных товаров, а также нереализованного конфискованного имущества благотворительным организациям, заслуживающим внимания. Но предложение всегда должно быть подкреплено законодательной базой. Поэтому внесение новой статьи «О запрете уничтожения и захоронения пищевых продуктов, пригодных для употребления» в закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» может сдвинуть дело с мертвой точки.

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бессараб санкционные продукты
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