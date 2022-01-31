Европейские потребители скупили рекордный объем СПГ в январе

Москва, 31 января. Страны ЕС в январе 2022 года привлекли рекордный в истории объем сжиженного природного газа. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои расчеты на базе данных европейской ассоциации GIE.

За 28 января среднесуточный объем поступления топлива в газотранспортную сеть Европы с СПГ-терминалов достиг 334 млн кубометров. Это превзошло предыдущий рекорд, отмеченный в ноябре 2019 года (329 млн «кубов»).

Рекордные объемы объясняются, в частности, более высокими спотовыми ценами на газ в ЕС. Помимо того, европейские потребители заинтересованы прежде всего в СПГ, а не в трубопроводном газе, поставка которого идет по ценам на месяц вперед, заметно превышающим текущие котировки.

Европа в январе получит из Соединенных Штатов рекордные объемы сжиженного природного газа. Однако они не сумеют превысить объемы, которые поставлял на рынок российский «Газпром».