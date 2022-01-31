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Курдские силы заявляют о победе над террористами на фоне продолжающихся столкновений в Хасаке

Весь мир
Курдские силы заявляют о победе над террористами на фоне продолжающихся столкновений в Хасаке
ypgrojava.org  /  Prt Scr

Хасака, 31 января. Представители проамериканской группировки курдов «Сирийские демократические силы» (СДС) заявили о якобы полном разгроме террористов «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) в районе Гвейран и тюрьме «Ас-Синаа». Ранее этот объект и ближайшие к нему кварталы в Хасаке стали местом ожесточенных боев между радикалами, результатом чего стала гибель более чем 330 человек по обе стороны конфликта.

Курдские силы сообщают, что кампания по зачистке тюрьмы завершена «после того, как были ликвидированы последние очаги сопротивления террористов ИГ».

Тем не менее стоит отметить, что руководство СДС неоднократно предоставляло ложные сведения о происходящем в регионе. С первого дня обострения они заявляли о стабилизации обстановки и ликвидации боевиков, что не было правдой. Каждое из их новых сообщений несколько противоречит предыдущему.

Так, о возвращении контроля над объектом в прошлый раз представители «Сирийских демократических сил» заявляли еще 26 января, однако с тех пор в районе Гвейран, где располагается пенитенциарное заведение, неоднократно фиксировались перестрелки.

В своем последнем сообщении курды отчитались о ликвидации террористов, засевших в подвалах тюрьмы и жилых блоках в ее северной части. Тем не менее местные источники говорят о том, что даже после соответствующей публикации в Гвейране продолжается операция по поиску боевиков, поскольку десятки (а по некоторым данным около 1000) членов ИГ смогли бежать из «Ас-Синаа» в первые часы после ее штурма отрядом радикалов вечером 20 января.

По данным Arab News, в результате произошедшего погибли по меньшей мере 332 человека: 246 боевиков «Исламского государства» и 79 курдов. Тем не менее сведения о жертвах все еще уточняются. В ночь на воскресенье СДС обнаружили более 50 тел в зданиях тюрьмы и близлежащих районах. Впоследствии число погибших может еще более возрасти, поскольку в перестрелках было ранено много людей, некоторые пропали без вести, а на территории тюрьмы и в соседних кварталах все еще находят мертвых.

Очевидцы сообщают о том, что курды на грузовиках вывозят тела в неизвестном направлении.

Произошедшее на подконтрольной проамериканской группировке территории стало причиной массового бегства жителей Хасаки из своих домов. Около 45 тысяч граждан были вынуждены искать убежища в других регионах Сирии или ночевать в мечетях.

При этом курды использовали ситуацию для ужесточения контроля над населением региона. Введение строгого комендантского часа, формально ради операции по поиску боевиков, позволило СДС провести задержания мирных жителей в Ракке и Дейр эз-Зоре. Кроме того, есть сообщения, что в этих условиях члены «Сирийских демократических сил» начали мародерствовать и разграбили несколько домов.

Месторождения нефти в Сирии
Федеральное агентство новостей /

Группировки в составе «Сирийских демократических сил» в настоящий момент удерживает территории на северо-востоке САР. Под контролем поддерживаемых США курдских боевиков находится большая часть нефтяных месторождений государства. Уже несколько лет там ведется незаконная добыча полезных ископаемых, которые контрабандой вывозятся из страны при участии американских военных в Ирак. В то же время простые сирийцы все чаще выказывают свое недовольство таким положением дел и выступают против СДС их союзников.

США крадут нефть Сирии
Федеральное агентство новостей /

1 Организация запрещена на территории РФ.

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