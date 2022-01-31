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Виктор Дробыш озвучил признаки настоящего хита

Шоу-бизнес
Виктор Дробыш озвучил признаки настоящего хита
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 31 января. Продюсер и композитор Виктор Дробыш рассказал, что должно быть у песни, чтобы она стала настоящим хитом. По его словам, именно эти признаки слышны в композициях культовых британцев The Beatles.

Дробыш отметил, что ливерпульская четверка до сих пор оказывает влияние на многих музыкантов. Как отметил продюсер, в свое время в этом списке оказались британские группы Muse, Oasis и Electric Light Orchestra, а также российские группы «Машина времени» и «Воскресенье». В песнях The Beatles есть самое главное, что необходимо для хита, считает композитор.

«Есть какая-то очень сильно выраженная простота, но в то же время что-то такое достаточно сложное, иногда очень непредсказуемые гармонии поэтому, я думаю, их так никто и не переплюнул», — объяснил Дробыш в комментарии URA.RU.

Напомним, 16 января поклонники из разных уголков Земли отмечали всемирный день The Beatles. Именно в эту дату в 1957 году открылся ливерпульский клуб Cavern, в котором и дебютировал культовый коллектив.

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продюсер дробыш the beatles
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