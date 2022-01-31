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Заболевшего COVID-19 Бориса Щербакова госпитализировали из-за возраста

  /   Обновлено: 31 января 2022 11:53
Общество
Заболевшего COVID-19 Бориса Щербакова госпитализировали из-за возраста
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov

Москва, 31 января. Знаменитого актера театра и кино Бориса Щербакова, вновь попавшего в больницу, госпитализировали из-за возраста. Состояние звезды оценивается как средней степени тяжести, сообщил источник ФАН.

По информации СМИ, Щербакова госпитализировали из-за коронавируса, болезнь протекает без симптомов. Несмотря на то что артист дышит самостоятельно, врачи решили все же госпитализировать актера. Медики, обследовав Щербакова, выявили, что сатурация у него составляет 99% — как у здорового человека.

Ранее в понедельник стало известно, что результаты теста на коронавирус у артиста оказались положительными. Томография не выявила у 72-летнего актера признаков пневмонии.

Еще летом прошлого года народного артиста России экстренно доставили в больницу из-за коронавируса. Тогда СМИ писали, что болезнь протекает на фоне хронических заболеваний.

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