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Жителей России предупредили об изменениях в выплатах и налогах в феврале

Экономика
Жителей России предупредили об изменениях в выплатах и налогах в феврале
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 31 января. Следующий месяц принесет гражданам новый налог, повышенные выплаты, а также рост цен. Об этом пишет «ФедералПресс».

Дополнительная индексация сразу нескольких социальных выплат будет осуществлена в России уже с 1-го числа грядущего месяца. К примеру, маткапитал поднимут в феврале по уровню фактической инфляции, а не по прогнозируемой, как ранее.

Соответственно, материнский капитал увеличится на 8,4%. Выплата на первого ребенка будет равняться 524,5 тыс. рублей, а пособие на второго сына или дочь составит 693,1 тыс. рублей.

Положительные изменения ожидают и неработающих пенсионеров. Им повысили пособия на 5,9% в январе, однако правительство по поручению президента Владимира Путина приняло решение о доиндексации пособий в связи с ростом инфляции выше ожиданий. Итоговая индексация с 1-го февраля составит 8,6%, поэтому выплаты в этом месяце будут дополнительно увеличены на 2,7%. Средняя прибавка к пенсии достигнет 1,4 тыс. рублей.

Кроме того, вступают в силу и важные налоговые корректировки. Теперь жители страны, у которых есть на банковском вкладе более миллиона рублей, должны будут платить новый налог. Сумма будет взиматься с полученных процентов, а не всей суммы депозита.

Также в феврале в стране могут вырасти цены на алкоголь, так как акцизная ставка повышается на 5%. Помимо этого, начинают работать новые правила по должникам и приставам. Так, теперь представители ФССП должны будут оставлять на счетах должников сумму в размере прожиточного минимума. Однако предварительно гражданам необходимо будет обратиться к приставам, чтобы подтвердить наличие постоянного дохода и его размеры.

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налоги индексация пособия выплаты изменения в законах
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