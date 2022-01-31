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Адвокат Монтян: США при помощи Украины провоцируют Путина на жесткий ответ

  /   Обновлено: 31 января 2022 11:32
Политика
Адвокат Монтян: США при помощи Украины провоцируют Путина на жесткий ответ
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 31 января. Украина превратилась в ключевую деталь антироссийского плана Соединенных Штатов, заявила юрист и блогер Татьяна Монтян.

По словам эксперта, своими «драконовскими» санкциями против России по всем направлениям Вашингтон намерен «перенапрячь» Москву. США хотят ослабить российскую экономику для внедрения в страну своих агентов влияния с целью организации цветной революции. Однако для введения таких ограничений Белому дому нужен повод, которым может стать эскалация ситуации на Украине, передает «ПолитРоссия».

«Тут как раз и сгодятся нежно вскормленные Западом украинские нацисты. Их не жалко отправить в последний бой, чтобы спровоцировать [президента РФ Владимира] Путина на жесткий ответ», — заявила юрист в своем видео на YouTube.

Адвокат Монтян: США при помощи Украины провоцируют Путина на жесткий ответ
Pr Scr youtube.com / Толстой. Воскресенье

Татьяна Монтян подчеркнула, что после провокаций Запада в адрес России иностранные представители заклеймят Москву в качестве «агрессора». На фоне этого против Кремля могут ввести санкции, которые сравнимы с ограничениями в отношении Северной Кореи.

Издание The Times до этого проинформировало, что Британия введет санкции против российских энергетических компаний, передает телеканал «360».

Журналисты The New York Times уверены, что экономические санкции США против России выведут из строя мировую финансовую систему. Это может привести к беспорядку в странах с развитой экономикой.

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санкции украина сша
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