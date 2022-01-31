Не по своей воле: зачем Эстония призывает Германию помочь Украине

Германия фактически руководит Евросоюзом. Именно Берлин инициатор всех антироссийских санкций. Об этом ФАН рассказал политолог Андрей Иванов.

Призыв Эстонии

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала власти Германии оказать помощь Киеву на фоне обострения ситуации на Украине.

«Мы призываем наших германских партнеров прислушиваться к украинцам. Украина обратилась за помощью. Стране нужна помощь в самообороне от агрессора», — утверждала Каллас.

Global Look Press / Alexander Rekun, Petro Poroshenko

Она добавила, что Германия является близким и важным партнером и союзником Эстонии.

«Мы остаемся в тесном контакте. Каждая страна вправе определять свою роль, и мы приветствуем все усилия по оказанию Украине любой возможной помощи», — заключила Каллас.

Через волю Эстонию

Как отметил Андрей Иванов, Кая Каллас действует не просто так. Важно понимать и осознавать, что Германия фактически руководит Евросоюзом. Именно Берлин инициатор всех антироссийских санкций.

«ФРГ сегодня — главный проводник антироссийской политики в Европе. Напомню, Берлин вызвался усилить свои оборонные силы на военной базе в Румынии, речь идет о патрулировании акватории Черного моря. Поэтому эстонцы, роль которых не более чем «подпевал» в общем хоре антироссийской политики, вполне естественно обращаются к Германии», — высказал свое мнение Андрей Иванов.

pixabay.com / FelixMittermeier

Причем, обратил внимание политолог, ФРГ сегодня достаточно независима, в том числе от США.

«Странно думать, что Берлин зависит от Вашингтона. Нет, Берлин самостоятелен и такой же игрок в международной политике, как Соединенные Штаты. То есть эстонский премьер обращается к одному из геополитических акторов. И факт, что делает это не по своей воле, а именно по согласованию с Берлином. Германия хочет ввести новые санкции против России. А «оформляет» это через волю Эстонии», — заключил Андрей Иванов.

Власти Германии выступают против предоставления Украине летального оружия, это неоднократно подчеркивали и канцлер ФРГ Олаф Шольц, и глава МИД Анналена Бербок.

Российская сторона уже не раз опровергала все обвинения стран Запада и Украины о якобы готовящемся «вторжении» на территорию соседнего государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на этот счет подчеркивал, что Москва никогда ни на кого не нападала первой.