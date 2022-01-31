Мужчины предлагают огромные суммы за ужин с актрисой Толкалиной

Москва, 31 января. Актриса Любовь Толкалина рассказала о чрезмерном внимании со стороны мужчин, которые готовы платить деньги за ужин со знаменитостью. Для звезды это выглядит весьма странно.

Актриса прекрасно выглядит в свои 43 года. Заинтересованность Толкалиной проявляют многие мужчины, в том числе достаточно настойчивые. Представители противоположного пола не в силах совладать с чувствами и готовы на все, чтобы встретиться со знаменитостью. Мужчины согласны заплатить огромные деньги за разговор со звездой.

«Начинаю бояться, когда некоторые мужчины приходят на все спектакли подряд, дарят цветы, предлагают деньги за свидания, какие-то баснословные суммы предлагают, чтобы со мной поужинать, причем не только в Москве! Бог его знает, что у этого человека в голове происходит», — поделилась кинодива в интервью изданию Hallo!

При это звезда не исключила, что встреча с кумиром может кому-то спасти жизнь. Хотя она даже представить не может, с кем она готова поужинать за деньги. По ее словам, есть люди, с которыми ей интересно поговорить, но это можно сделать и бесплатно, пишет «Вечерняя Москва».

Любовь Толкалина состояла в отношениях с режиссером Егором Кончаловским. У пары родилась дочь Мария. Наследница звезд строит карьеру в модельном бизнесе.