Йеменские хуситы запустили ракеты по ОАЭ во время визита президента Израиля в Дубай

Абу-Даби, 31 января. Объединенные Арабские Эмираты сообщили о перехвате очередной баллистической ракеты, запущенной йеменскими повстанцами-хуситами. Атака была совершена во время визита в Дубай президента Израиля Ицхака Герцога. Незадолго до этого представитель движения «Ансар Аллах» написал в Twitter, что в течение нескольких часов «группировка поделится подробностями новой военной операции в глубине Эмиратов».

Сбитый боеприпас упал вне населенных пунктов и не причинил какого-либо ущерба. После этого ВВС ОАЭ, в составе арабской коалиции поддерживающие йеменское правительство во главе с Мансуром Хади, уничтожили пусковую установку повстанцев в провинции Эль-Джауф на северо-западе республики.

Министерство обороны Эмиратов подчеркнуло готовность бороться с любой угрозой и принять все необходимые меры для защиты государства от любых атак. Также ситуацию прокомментировали представители главного управления гражданской авиации ОАЭ, отметив, что ракетный обстрел не повлиял на воздушное сообщение в регионе и все аэропорты продолжили работу в штатном режиме.

Это уже третье нападение хуситов на территорию Эмиратов. В начале прошлой недели боевики «Ансар Аллах» выпустили две баллистические ракеты в направлении Абу-Даби, обе были перехвачены силами национальной ПВО. Первая же атака произошла 17 января, когда два барражирующих боеприпаса повстанцев достигли своих целей в аэропорту и промышленной зоне столицы ОАЭ. В первом случае удар не нанес существенного ущерба, однако второй снаряд уничтожил несколько резервуаров с нефтью и повлек за собой гибель троих рабочих, еще шестеро получили ранения.

Федеральное агентство новостей /

Помимо этого, накануне появились сообщения о взрывах в районе проведения международной выставки Dubai Expo и эвакуации людей из некоторых павильонов. Однако все сведения ограничились лишь несколькими публикациями в Twitter, официальные лица и СМИ страны не комментировали данную информацию, иные источники также не приводили каких-либо подробностей.

#BREAKING #UAE



????UNITED ARAB EMIRATES: EXPLOSION HEARD INSIDE THE DUBAI EXPO!



According to eyewitnesses, at around 4 am UAE time, an explosion was heard inside the #Dubai Expo and the building was evacuated from visitors.#BreakingNews #Video #DubaiExpo #Explosion pic.twitter.com/45QuqrTAfD — loveworld (@LoveWorld_Peopl) January 30, 2022

Изначально оказавшиеся неготовыми ко внезапному обстрелу, власти ОАЭ стали предпринимать шаги по укреплению безопасности. После налета в государстве был введен временный запрет на полеты частных беспилотных летательных аппаратов, чтобы они не создавали помех для подразделений противовоздушной обороны. Также власти страны призвали население не выкладывать в социальных сетях видеозаписи с перехватами ракет, поскольку таким образом можно выявить расположение средств ПВО и учесть это при следующих атаках.

Хуситы начали нападения на территорию Эмиратов после того, как спустя несколько лет отстранения от участия в йеменском конфликте ОАЭ вновь обозначили свое присутствие в составе арабской коалиции. Подконтрольные Абу-Даби формирования были переброшены на фронт в центр республики и переломили ход сражений в пользу проправительственных сил. К настоящему моменту от повстанцев полностью освобождена провинция Шабва, а также важные районы в Марибе, потерянные в прошлом году при наступлении отрядов «Ансар Аллах». При этом хуситы также несут тяжелые потери от ударов ВВС коалиции, которые заметно участились с начала января.