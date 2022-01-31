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Спорт
«Брентфорд» объявил о переходе перенесшего клиническую смерть на Евро-2020 Эриксена
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«Брентфорд» объявил о переходе перенесшего клиническую смерть на Евро-2020 Эриксена

  /   Обновлено: 31 января 2022 11:25
Спорт
«Брентфорд» объявил о переходе перенесшего клиническую смерть на Евро-2020 Эриксена
Global Look Press  /  LiveMedia/Reporter Torino

Брентфорд, 31 января. Датский футболист Кристиан Эриксен, переживший клиническую смерть во время 16-го чемпионата Европы, перешел в английский «Брентфорд».

Пресс-служба «Брентфорда» сообщила в Twitter-аккаунте о переходе экс-полузащитника миланского «Интера» Кристиана Эриксена. Датский игрок успешно прошел медосмотр и подписал контракт до конца нынешнего сезона с возможностью продления ещё на год.

Летом прошлого года Эриксен перенес клиническую смерть во время матча группового этапа чемпионата Европы с Финляндией. На протяжении 15 минут упавшему на поле полузащитнику оказывали медицинскую помощь, после чего госпитализировали. Эриксену установили кардиовертер-дефибриллятор, с которым запрещено играть в чемпионате Италии. В связи с этим «Интер» объявил о досрочном расторжении контракта с датчанином.

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