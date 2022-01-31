Политолог Кедми: «Следующий неожиданный ход России станет неприятным сюрпризом для Запада»

Никто из зарубежных стран не знает, где Российская Федерация сделает свой следующий ход, который может стать для Запада неприятным сюрпризом. С таким заявлением выступил военный эксперт и политолог, экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

Президент Хорватии Зоран Миланович во время посещения кондитерского предприятия Kraš объявил, что Загреб в случае конфликта на Украине отзовет своих военных из сил НАТО в регионе. Как он отметил, НАТО наращивает присутствие, но Хорватия «тут ни при чем». Хорватский лидер также отметил, что Украине не место в НАТО, так как она остается одной из самых коррумпированных стран мира.

Слова хорватского лидера прокомментировал Яков Кедми. По его словам, Загреб опасается того, что следующий неожиданный ход России станет неприятным сюрпризом для Запада. Кроме того, как отметил специалист, ни одно из иностранных государств мира не знает, где Москва может сделать свой «следующий шахматный ход».

«Хорваты заявили, что они не решились посылать свои войска на границу с Россией. А почему это вдруг Хорватия об этом заявила? Виной всему география. А если Россия ответит в Сербии? А где проходит граница Сербии и Хорватии? Хорваты не дураки и не англичане. Они предпочитают не иметь дело с Россией в Сербии, а также не загонять свои войска на границу с Украиной. И они правы. А все из-за того, что они не знают, где Россия сделает следующий шахматный ход. Может, в Сербии или Боснии. А кто знает? Никто не знает», — сказал он в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

Угрозы со стороны Лондона внедрить санкции против энергетических компаний РФ являются очередным ходом в дипломатической игре России и Британии. Об этом заявил руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.