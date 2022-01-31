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Покончившая с собой «Мисс США» 2019 года завещала имущество матери в предсмертной записке

Общество
Покончившая с собой «Мисс США» 2019 года завещала имущество матери в предсмертной записке
Global Look Press  /  Robin Rayne

Нью-Йорк, 31 января. Обладательница титула «Мисс США — 2019» Чесли Крист, которая свела счеты с жизнью, написала предсмертную записку. Девушка рассказала в послании, кому хочет оставить свое имущество.

Покончившая с собой Крист завещала все принадлежавшее ей своей матери, которая тоже участвовала в конкурсах красоты. Например, в 2002 году женщине присудили титул «Миссис Северная Каролина».

Девушка не объяснила мотивы своего поступка в предсмертной записке, передает источник издания New York Post. Примечательно, что практически перед смертью Крист оставила загадочное послание подписчикам в Instagram.

«Пусть этот день принесет вам покой и умиротворение (в английском «rest in peace» можно также перевести как «покойся с миром». — Прим. ФАН)», — написала «Мисс США — 2019».

После победы на конкурсе красоты в своей стране девушка представляла родину на соревновании «Мисс Вселенная», где вошла в первую десятку. В обычной жизни Крист трудилась на телевидении и работала адвокатом.

Тело девушки обнаружили в Нью-Йорке утром 30 января. Правоохранители устанавливают причины случившегося.

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