«Чем будете людей кормить?»: Соловьев объяснил, чем обернется для Европы уход России

Большим кризисом для Европы обернется санкционное давление на Российскую Федерацию. К такому выводу пришел российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев.

Американские власти являются недоговороспособными, поскольку их внешняя политика зависит от людей, которые в данный момент находятся у руля государства, считает он. По словам Соловьева, именно из-за этого Россия и идет на сближение с Китаем.

«Важный для нас вопрос: «А зачем нам вообще договариваться с американцами?». Потому что сейчас даже такого понятия не существует. Зачем нам также разговаривать с НАТО? Трамп НАТО вообще презирал. Он говорил: «Зачем нам НАТО?». То есть сейчас, когда есть администрация Джо Байдена, у них один подход, а если потом придут республиканцы и Дональд Трамп, то станет ясно, что любые договоренности, которые будут достигнуты, моментально обнулятся. Значит, нам нужно разговаривать с теми, кто ценит свои слова. Из современных игроков — Си Цзиньпин», — сообщил он.

Также Соловьев объяснил, чем обернется для Европы уход России. По его мнению, в европейских странах наступит кризис, а власти не смогут прокормить собственный народ.

«Когда нам грозят экономическими санкциями, отключением от Swift, может, нам имеет смысл превентивно провести беседу с китайскими товарищами и вежливо сказать Европе «До свидания». Вам не нравится покупать у нас нефть и газ? Нет проблем. Не нравятся расчеты в долларах? Тоже нет проблем, ведь мы уйдем в юань. Не нравится Swift? Нет вопросов, мы уйдем туда. Вы же именно этим нам грозите? Давайте мы вам поможем? И тогда посмотрим на экономический кризис в Европе! Ваша европейская власть будет к этому готова? Чем будет кормить людей?» — задался вопросом телеведущий.

Агентство городских новостей Москва /

Владимир Соловьев заявил, что бесполезно грозить Российской Федерации санкциями.

«Они говорят: «Мы готовы ввести санкции против России, если она перестанет поставлять газ». Или вот еще одна гениальная фраза: «Мы будем вводить санкции против промышленности и банковского сектора, но не против населения России. Чтобы банковский сектор разорился, тогда возмущенное и обнищавшее население России…». И вы нам все это говорите, когда мы только что отпраздновали годовщину освобождения Ленинграда от блокады? Вы хотите сказать, что хотите нам обнищания и кошмара? Вы вообще понимаете, с каким народом вы говорите?» — резюмировал Владимир Соловьев.

Угрозы со стороны Лондона внедрить санкции против энергетических компаний РФ являются очередным ходом в дипломатической игре России и Британии. Об этом заявил руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.