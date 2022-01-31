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Лидер Казахстана Токаев подписал указ о расширении полномочий госсекретаря

Политика
Лидер Казахстана Токаев подписал указ о расширении полномочий госсекретаря
pixabay.com

Нур-Султан, 31 января. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев изменил полномочия госсекретаря. Лидер республики подписал соответствующий указ.

Согласно документу, полномочия госсекретаря будут расширены. Теперь он может координировать работу комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, Национального совета общественного доверия, Совета по молодежной политике и представлять интересы Токаева в контактах с политсилами.

Ранее глава государства высказался против международного расследования массовых беспорядков в Казахстане. Как уточнили на сайте НСН, Токаев считает январские события спланированной атакой.

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Казахстан госсекретарь токаев
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