Захарова напомнила главе МИД Британии о «списочке» коррупционеров после ее слов об олигархах

Москва, 31 января. МИД Британии следует изучить список коррупционеров, которых Россия ранее просила выдать. Об этом сказала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дипломат прокомментировала высказывание британского министра Лиз Трасс о конфискации имущества у российских олигархов, проживающих в Лондоне.

«Никакие сиюминутные британские финансовые интересы не могут быть важнее демократии и свободы! Доведете свою мысль до реализации, сможете претендовать на получение знака «За взаимодействие». Старайтесь. Да, кстати. Там у вас списочек имеется, кого из коррупционеров Россия просила выдать», — написала Мария Захарова в Telegram.

Трасс 30 января заявила, что Лондон может отобрать собственность у «российских олигархов» в рамках новых санкций. Журналисты напомнили, что такой шаг может ударить по британским инвесторам. Но глава МИД считает, что «демократия и свобода важнее, чем сиюминутные финансовые интересы».