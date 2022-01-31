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Певицу Наргиз Закирову «заклевали» из-за исполнения хита Градского

  /   Обновлено: 31 января 2022 11:08
Общество
Певицу Наргиз Закирову «заклевали» из-за исполнения хита Градского
facebook.com  /  Nargiz Zakirova

Москва, 31 января. Певица Наргиз Закирова исполнила песню «Как молоды мы были», которая стала визитной карточкой музыканта Александра Градского. Мнение интернет-пользователей, услышавших композицию в новом варианте, разделилось.

Закирова появилась в числе приглашенных артистов телеканала «Звезда», который проводил традиционный новогодний вечер. Участница «Голоcа» выбрала хит Градского и исполнила его на свой вкус. Многие поклонники пришли в восторг от нового варианта композиции и отметили чувственность артистки, которая пронзительно исполнила «Как молоды мы были».

Однако другие интернет-пользователи пришли в ярость. Они упрекнули знаменитость за выбор песни и заявили, что Наргиз решила эксплуатировать память легендарного музыканта.

«Не умеет петь, ужасно. Бедный Градский, сколько их теперь будет, вот этих перепевателей»;

«Послушайте в исполнении Хворостовского! Разрывает на кусочки от его пения. А Наргиз… Как-то не верится ей…»;

«Не нравится, она как осел кричит», — «заклевали» интернет-пользователи Закирову в комментариях под публикацией ее выступления.

Александра Градского не стало в конце ноября прошлого года. Коллеги артиста говорили, что музыкант плохо себя чувствовал незадолго до смерти. Несмотря на проблемы со здоровьем, Градский продолжал работать.

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