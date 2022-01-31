Не платят сами и не дают другим: киевский аналитик осудил Украину за отказ от соцвыплат жителям Донбасса

Украинский политик и публицист Дмитрий Василец прокомментировал заявление МИД страны, гневно отреагировавшего на намерение Москвы вскоре сделать доступными российские соцвыплаты для жителей ДНР и ЛНР. По его мнению, это «попахивает явным психическим расстройством», передает корреспондент ФАН из Киева.

Напомним, МИД Украины обвинил президента РФ Владимира Путина в «нарушении суверенитета страны». Это произошло после того, как он поручил рассмотреть возможность подачи заявлений на соцвыплаты и льготы через сайт «Госуслуги» гражданам РФ из Донецкой и Луганской народных республик.

«Рассматриваем поручение президента РФ […] как очередное нарушение суверенитета Украины, направленное на принудительную интеграцию населения Донбасса в российское политическое, экономическое и гуманитарное пространство», — заявили в МИД.

Там же назвали помощь жителям ДНР и ЛНР «гибридной провокацией».

По мнению киевских аналитиков, Россия готова начать новый этап интеграции республик Донбасса. В рамках этой инициативы их жителям, которые получили паспорта РФ (а таковых насчитывается более 700 тысяч), станут доступны все социальные выплаты и пособия наравне с жителями страны. Оформить их можно будет онлайн и без прописки на территории государства. Подключение ДНР и ЛНР к общероссийской системе соцпомощи — далеко не первый такой прецедент за последние годы.

По мнению наблюдателей, ключевой момент в том, что Владимир Путин предложил отменить для граждан РФ, живущих в ДНР и ЛНР, обязательную регистрацию на территории страны. Именно отсутствие такой прописки мешало жителям республик пользоваться соцпакетом, положенным россиянам. На разработку нового порядка предоставления госуслуг Владимир Путин отвел три месяца: новый функционал должен запуститься до 1 мая.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

На Украине знают, что «Госуслуги» — это онлайн-доступ к десяткам соцвыплат и льгот, способным серьезно помочь дончанам и луганчанам. Среди них — всевозможные пособия на детей разных возрастов, выплаты беременным, декретные и материнский капитал, компенсации инвалидам и ветеранам, пособия малоимущим и по безработице, а также пенсии. Здесь о подобном могут только мечтать. Для получения соцвыплат на Украине есть «Дия» — слабо проработанное приложение, да и список выплат в стране в разы меньше.

Эксперты указывают, что порядок предоставления льгот и соцвыплат жителям ДНР и ЛНР еще только предстоит разработать. Вероятно, для их оформления все равно придется минимум однажды выехать в Ростовскую область, чтобы открыть карту платежной системы «Мир», необходимую для получения выплат. Обналичивать их, видимо, тоже нужно будет в России — если в Москве не придумают способ сделать это в самих республиках.

Многие жители ДНР и ЛНР уже зарегистрированы на «Госуслугах» после голосования на выборах в Госдуму осенью 2021 года (ЦИК тогда дал им возможность голосовать за партии онлайн). Тем временем еще одна инициатива по гражданам РФ в Донбассе поступила от «Единой России». Зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что жителей Донецкой и Луганской областей могут начать призывать на службу в российскую армию. Шанс послужить в ВС РФ открывает для многих жителей Донбасса путь к военным специальностям и работе в силовых органах России.

Таким образом, считают в Киеве, Москва уверенно продолжает курс на интеграцию, начатый в апреле 2019 года, когда президент Путин ввел упрощенное получение гражданства РФ для жителей Донбасса. На этом пути уже сделано немало шагов — это разрешение голосовать на российских выборах, реанимация местной промышленности (с выплатой долгов по зарплате) и рост пенсий с зарплатами в самих республиках. Последним важным шагом стало разрешение российскому бизнесу торговать с предприятиями в Донбассе и их допуск на местный рынок.

Федеральное агентство новостей /

Киевские аналитики отметили, что этот процесс ускорился с 2020 года, когда стало ясно, что президент Украиныне собирается выполнять Минские соглашения (они предполагают возвращение республик в состав страны с особым статусом). В ответ Москва форсировала интеграцию этих территорий, ведь вечно держать их в подвешенном состоянии было уже нельзя. Сейчас интеграцию вновь ускоряют, так как в РФ только укрепились во мнении, что договоренности Украина выполнять не планирует.

Нынешняя инициатива Владимира Путина — это еще и сигнал Киеву, уверены аналитики. На днях стороны вновь вступили в переговоры по Минским соглашениям, параллельно Вашингтон начал давить на Зеленского по поводу выполнения политической части «Минска-2». Впрочем, все это вряд ли заставит Украину пойти на реализацию договоренностей, поэтому в РФ заранее обозначили, что не будут ждать и ускоряют интеграцию с Донбассом.

По мнению украинского политика и публициста Дмитрия Васильца, предложение Владимира Путина стало настоящим шоком для местных политических элит.

«Западные политики продолжают анонсировать «неистовую агрессию России против Украины» и заявляют, что «вот-вот начнется вторжение». Но Россия, похоже, пошла еще дальше и объявила о намерении начать социальные выплаты жителям неподконтрольных территорий. Наш МИД в порыве противостояния России заявил о недопустимости социальных выплат жителям неподконтрольных территорий. Мол, пусть эти малообеспеченные лучше умрут, чем будут продолжать жить в Донбассе. Оказывается, по версии нашего МИД, социальные выплаты от России людям в Донбассе — это «гибридная агрессия»!» — отметил Василец.

president.gov.ua / Офіс Президента України

Тут важно не перепутать, предупреждает Василец: когда Украина отказалась от своих обязательств по соцвыплатам в Донбассе и оставила граждан на произвол судьбы — это была не «гибридная агрессия».

«А вот когда Россия планирует выплачивать социальные выплаты дончанам — это уже чистая «гибридная агрессия». Истерику в МИД можно понять: вместо сто раз анонсированного вторжения «агрессор» пообещал выполнять социальные обязательства вместо Украины. Такого «коварства» от Владимира Путина, конечно, никто не ожидал», — высказался Дмитрий Василец.

По его мнению, после такого конфуза многих в стране будет волновать вопрос, почему же Россия в итоге не вторглась на Украину?

«Этот шаг анонсировали десятки западных дипломатов, политиков и СМИ. Мне кажется, украинский МИД откровенно лукавит. Там в курсе, что интеграция республик в экономическое, политическое и социальное пространство РФ — это результат последовательных действий самого украинского государства. Киев сам в одностороннем порядке отказался от любых социальных выплат жителям ДНР и ЛНР. Украинские власти намеренно ввели максимально сложные, унизительные процедуры, чтобы человек из неподконтрольного Донбасса приезжал на «материковую» Украину и проходил семь кругов ада, прежде чем получить хотя бы три копейки. Это выглядело как вытеснение украинцев из экономического и социального пространства своей же страны», — отметил Василец.

facebook.com / Дмитрий Василец

Политик отметил, что все эти действия Киева были абсолютно несправедливыми, именно они и толкнули республики к интеграции с Россией.