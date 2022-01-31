На фоне санкционных рисков: рубль в ближайшее время может укрепиться до 76 за доллар

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 1 копейку и составил 77,81 рубля. Курс евро вырос на 6 копеек и составил 86,71 рубля.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев в комментарии ФАН обратил внимание, что для российского рубля в течение недели по-прежнему главными факторами будут геополитика и заявления со стороны США и ЕС относительно возможных санкций к России.

«Сегодня на открытии торгов при умеренно позитивном фоне на рынках мирового капитала курс доллара составил 77,65 рубля (-14,25 коп. к уровню закрытия пятницы), курс евро снизился на 6,75 коп. и составил 86,71 рубля. Если в течение недели не произойдет очередного обострения ситуации вокруг Украины, если не прозвучат очередные угрозы со стороны США и не будут приняты решения по санкциям, рубль может укрепиться до 76 за доллар и до 85,5 — за евро», — пояснил Артем Деев.

Федеральное агентство новостей /

В противном случае, заметил он, любой негатив может привести к новому оттоку капиталов с российского рынка, что способно привести к росту курса доллара до 78-79 рублей, а евро — до 89-90 рублей.

«На этой неделе такой фактор поддержки, как налоговый период и высокий спрос на рублевую ликвидность у компаний-экспортеров, уже не действует. Не оказывают сильного влияния и цены на нефть — даже при том, что они находятся на высоком уровне. Геополитические риски и опасность новых ограничений со стороны западных государств перевешивают», — заключил Артем Деев.

Ранее ФАН приводил мнение, согласно которому в начале февраля доллар может колебаться в зависимости от усиления или ослабления геополитических и санкционных рисков. Экономист ожидает колебаний доллара в этот период в рамках от 78,5 до 80 руб. за доллар и от 88 до 89,5 руб. за евро.