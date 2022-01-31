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«Копируют змагаров»: политолог Манукян о реакции на фильм Дудя про «беглых» граждан Белоруссии
Политика
«Копируют змагаров»: политолог Манукян о реакции на фильм Дудя про «беглых» граждан Белоруссии
Федеральное агентство новостей  / 

Политолог и блогер Вадим Манукян прокомментировал обращение к парламенту президента Белоруссии Александра Лукашенко и реакцию на выступление белорусского лидера. В своем послании Лукашенко назвал агрессию против Белоруссии или России условием возможного начала войны. В понедельник, как проинформировало РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ, в ходе подготовки к совместным учениям подразделения Восточного военного округа (ВВО) России начали развертывать в Белоруссии полевые пункты и приступили к организации единой системы управления войсками.

Напомним, в своем послании Лукашенко также обратился к белорусским оппозиционерам, уехавшим из страны. Президент Белоруссии назвал этих граждан «беглыми», посоветовав им вернуться и попросить прощения. Также стало известно, что белорусский журналист Григорий Азаренок в эфире телеканала СТВ раскритиковал российского блогера Юрия Дудя и его новый фильм, посвященный эмигрантам из Белоруссии.

«Копируют змагаров»: политолог Манукян о реакции на фильм Дудя про «беглых» граждан Белоруссии
president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

По мнению политолога и блогера Вадима Манукяна, пристально следящего за минской повесткой, сегодня в Белоруссии есть стойкое неприятие всего, что направлено на критику Александра Лукашенко, особенно если она исходит от российских либералов. Напоминаем, мнение комментатора может не совпадать с позицией редакции ФАН.

«В Белоруссии, по моим наблюдениям, сегодня существует нетерпимость к либеральным спикерам из России, — высказал свое мнение Манукян в беседе с ФАН. — Это, на мой взгляд, связано с тем, что такие спикеры практически полностью копируют местных белорусских «змагаров».

«Змагарами» в Белоруссии называют оппозиционно настроенных к власти граждан, пояснил собеседник ФАН.

«Да чего греха таить, многие из наших так называемых либералов или уже стали иноагентами и экстремистами, или находятся на пути к этому. Там, где отрабатывается повестка на разделение братских народов, на мой взгляд, ищи иностранное финансирование. А вот к патриотически настроенным к своим странам и к Союзному государству России и Белоруссии отношение у ведущих спикеров белорусских медиа совершенно иное. К примеру, не без гордости отмечу, что мои выступления в белорусских медиа, как правило, вызывают положительную реакцию», — резюмировал свою позицию Вадим Манукян.

РИА Новости сообщает, что проверка сил Союзного государства России и Белоруссии, намеченная на февраль 2022 года, пройдет в два этапа. На первом этапе будут передислоцированы и созданы группировки войск на территории Белоруссии. На втором этапе, который пройдет с 10 по 20 февраля, состоятся совместные учения «Союзная решимость — 2022». В рамках учений будут отработаны меры по защите интересов Союзного государства, пресечению и отражению внешней агрессии, а также противодействию терроризму.

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белоруссия лукашенко манукян дудь
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