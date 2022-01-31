Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 января 11:42
11:40
Шоу-бизнес
Виктор Дробыш озвучил признаки настоящего хита
11:38
Происшествия
Полиция задержала более 60 человек после массовой драки со стрельбой в Москве
11:37
Общество
Народного артиста Бориса Щербакова госпитализировали из-за возраста
11:36
Происшествия
В Шереметьево задержали мужчину за угрозу взорвать терминал
11:33
Экономика
Жителей России предупредили об изменениях в выплатах и налогах в феврале
11:32
Политика
Адвокат Монтян: США при помощи Украины провоцируют Путина на жесткий ответ
11:32
Общество
В Евпатории выясняют, почему директор школы «разгромила» класс химии
11:28
Общество
Мужчины предлагают огромные суммы за ужин с актрисой Толкалиной
11:26
Политика
Политолог Киреев назвал причину отказа Франции бойкотировать Олимпийские игры в Пекине
11:25
Спорт
«Брентфорд» объявил о переходе перенесшего клиническую смерть на Евро-2020 Эриксена
Все новости

Аналитики Sohu назвали необычным учебно-боевой истребитель Су-33КУБ

  /   Обновлено: 31 января 2022 11:00
Армия
Аналитики Sohu назвали необычным учебно-боевой истребитель Су-33КУБ
ТАСС  /  ИТАР-ТАСС

Пекин, 31 января. Российский учебно-боевой палубный истребитель четвертого поколения Су-33КУБ был одним из мощнейших и необычных боевых самолетов своего времени, пишет издания Sohu.

Авторы статьи для китайского издания напомнили читателям об уже забытом российском истребителе Су-33КУБ, который был создан на основе палубного Су-33. Однако новая модификация отличалась важной отличительной особенностью — нестандартным расположением экипажа. В кабине кресла пилотов стояли в ряд, а не друг за другом. Благодаря этому улучшился обзор, что играло важное значение при посадке на палубу авианосца. Кроме того, летчикам было проще взаимодействовать и договариваться о дальнейших действиях, передает «ПолитРоссия».

Уникальный истребитель получил возможность использовать закрылки не только при взлете и посадке, а в течение всего полета. Это повысило аэродинамический потенциал Су-33КУБ, сделав его более маневренным. Также боевой самолет можно было вооружить пушкой ГШ-30-1, способной нести ракеты класса «воздух — воздух» Р-27, а также разными бомбами, что делало его крайне мощной и опасной машиной для своего времени.

В то же время аналитики Business Insider предположили, что российский истребитель Су-33 мог бы значительно усилить ВМФ РФ после глубокой модернизации.

Ранее аналитики Wall Street Journal признали, что российское оружие сделало бесполезными американские авианосцы, передает телеканал «360».

Вернуться назад
Все новости / Армия / Аналитики Sohu назвали необычным учебно-боевой истребитель Су-33КУБ
россия истребитель су-33 авиация су-33куб
Комментировать