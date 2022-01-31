Аналитики Sohu назвали необычным учебно-боевой истребитель Су-33КУБ

Пекин, 31 января. Российский учебно-боевой палубный истребитель четвертого поколения Су-33КУБ был одним из мощнейших и необычных боевых самолетов своего времени, пишет издания Sohu.

Авторы статьи для китайского издания напомнили читателям об уже забытом российском истребителе Су-33КУБ, который был создан на основе палубного Су-33. Однако новая модификация отличалась важной отличительной особенностью — нестандартным расположением экипажа. В кабине кресла пилотов стояли в ряд, а не друг за другом. Благодаря этому улучшился обзор, что играло важное значение при посадке на палубу авианосца. Кроме того, летчикам было проще взаимодействовать и договариваться о дальнейших действиях, передает «ПолитРоссия».

Уникальный истребитель получил возможность использовать закрылки не только при взлете и посадке, а в течение всего полета. Это повысило аэродинамический потенциал Су-33КУБ, сделав его более маневренным. Также боевой самолет можно было вооружить пушкой ГШ-30-1, способной нести ракеты класса «воздух — воздух» Р-27, а также разными бомбами, что делало его крайне мощной и опасной машиной для своего времени.

В то же время аналитики Business Insider предположили, что российский истребитель Су-33 мог бы значительно усилить ВМФ РФ после глубокой модернизации.

Ранее аналитики Wall Street Journal признали, что российское оружие сделало бесполезными американские авианосцы, передает телеканал «360».