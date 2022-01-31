Корабли Северного флота провели противолодочные учения в Норвежском море

Москва, 31 января. Корабли Северного флота (СФ) «Маршал Устинов» и «Адмирал флота Касатонов» провели противолодочные учения в акватории Норвежского моря по усовершенствованной тактике.

Экипажи фрегата «Адмирал флота Касатонов» и ракетного крейсера «Маршал Устинов» использовали для обнаружения «вражеских» субмарин противолодочный вертолет Ка-27М, сообщает пресс-служба СФ. Репортаж об учениях корабельной группы ВМФ РФ в Норвежском море предоставлен телеканалом «Звезда».

«Моряки использовали сведения, добытые летчиками, а также совершенствовали тактику поиска подводной лодки различными способами с помощью бортовых гидролокационных комплексов», — сообщается в опубликованном сюжете.

Ранее стало известно, что флагман Северного флота тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» в ходе учений отработал отражение воздушной атаки на главную базу СФ. О стратегическом значении поступления на вооружение ВМФ РФ гиперзвуковых ракет «Циркон» писало «Утро.ру».