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Политолог Кортунов считает дипломатическим ходом угрозы Британии ввести санкции против РФ

Политика
Политолог Кортунов считает дипломатическим ходом угрозы Британии ввести санкции против РФ
pixabay.com

Москва, 31 января. Угрозы со стороны Лондона внедрить санкции против энергетических компаний РФ являются очередным ходом в дипломатической игре России и Британии, заявил руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

По словам эксперта, Вашингтон, Лондон и Евросоюз пытаются возможными ограничениями продемонстрировать устрашения.

«Я бы не переоценивал значение этих угроз, скорее, они являются очередным ходом в дипломатической игре, которая ведется между Москвой и Лондоном», — сказал Кортунов в интервью РИА Новости.

Журналисты The Times до этого сообщили, что британское правительство в ближайшие дни опубликует новые пакеты санкций, направленных против российских энергетических компаний на случай «вторжения» вооруженных сил РФ на Украину, передает телеканал «360».

Источник в кабинете министров королевства ранее заявил, что ограничения в отношении Москвы из-за Киева могут внедрить 31 января.

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