Политолог Кортунов считает дипломатическим ходом угрозы Британии ввести санкции против РФ

Москва, 31 января. Угрозы со стороны Лондона внедрить санкции против энергетических компаний РФ являются очередным ходом в дипломатической игре России и Британии, заявил руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

По словам эксперта, Вашингтон, Лондон и Евросоюз пытаются возможными ограничениями продемонстрировать устрашения.

«Я бы не переоценивал значение этих угроз, скорее, они являются очередным ходом в дипломатической игре, которая ведется между Москвой и Лондоном», — сказал Кортунов в интервью РИА Новости.

Журналисты The Times до этого сообщили, что британское правительство в ближайшие дни опубликует новые пакеты санкций, направленных против российских энергетических компаний на случай «вторжения» вооруженных сил РФ на Украину, передает телеканал «360».

Источник в кабинете министров королевства ранее заявил, что ограничения в отношении Москвы из-за Киева могут внедрить 31 января.