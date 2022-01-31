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Российские скелетонисты Трегубов и Семенов не выступят на Олимпиаде в Пекине

Олимпийские игры 2022
Российские скелетонисты Трегубов и Семенов не выступят на Олимпиаде в Пекине
ТАСС  /  EPA / RICH LAM

Пекин, 31 января. Скелетонисты Никита Трегубов и Владислав Семенов пропустят зимние Олимпийские игры 2022 года.

Глава федерации бобслея России Елена Аникина сообщила, что серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане Никита Трегубов и его партнер по национальной команды Владислав Семенов пропустят Игры в Пекине из-за коронавируса. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«К величайшему сожалению, Трегубов и Семенов точно не поедут на Олимпийские игры. Семенов тестировался в Сочи, выдержал весь карантин, но приехал в Москву и у него по-прежнему были положительные тесты. Вместо них летят Рукосуев и Романов», — подчеркнула Аникина.

Зимняя Олимпиада 2022 года стартует 4 февраля. Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА российские спортсмены выступят в Пекине под флагом ОКР.

Ранее пресс-служба ATP представила обновленный рейтинг организации. Финалист Открытого чемпионата Австралии Даниил Медведев сократил отставание от Новака Джоковича, продолжая занимать вторую строчку.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Российские скелетонисты Трегубов и Семенов не выступят на Олимпиаде в Пекине
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