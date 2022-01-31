Режиссер Цветкова считает, что уход жены из жизни довел Куравлева до смерти

Москва, 31 января. Сценарист и режиссер Людмила Цветкова высказалась о причинах смерти актера Леонида Куравлева, с которым ей довелось поработать на съемках фильма «Афоня». По ее мнению, артиста довел до смерти уход из жизни его супруги Нины Куравлевой.

Цветкова очень тепло отозвалась о Куравлеве и похвалила его личные и профессиональные качества. По словам режиссера, актер был уникальным, интеллигентным, воспитанным и очень образованным человеком, который проявлял себя как добрый товарищ по работе. Продюсер выразила сожаление трагедией в жизни артиста.

«Жаль, что так у него было в конце жизни, очень ему было сложно без жены, и он не радовался ничему без супруги. Вот поэтому все произошло», — пояснила Цветкова в комментарии PopCornNews.

Леонид Куравлев прожил с супругой 52 года, а в 2012 году жена актера скончалась. Коллеги актера говорили, что после трагедии он начал вести затворнический образ жизни. Нина Куравлева покоится на Троекуровском кладбище, артиста похоронят рядом с ней 1 февраля.

Напомним, Куравлев скончался 30 января от остановки сердца. Актриса Тамара Семина говорила, что артист мечтал о смерти.