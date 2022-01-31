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Молочная продукция в России подорожает с февраля на 10%

  /   Обновлено: 31 января 2022 10:50
Экономика
Молочная продукция в России подорожает с февраля на 10%
pixabay.com

Москва, 31 января. Производители молочной продукции намерены с февраля повысить цены. Компания Danone сообщила ретейлерам о повышении стоимости части ассортимента на 10% с февраля, сообщает «Коммерсантъ».

Вице-президент по продажам Danone в РФ Майк Тигнол отметил, что цены на биржевые молочные продукты значительно выросли. Масло жирности 72,5% за год подорожало на 45%, до 430 рублей за килограмм. Стоимость сухого обезжиренного молока выросла на 35% — до 250 рублей.

Увеличилась на 6,9% и стоимость упаковки молочной продукции, на 6,7% выросли затраты на логистику. В компании Danone прогнозируют дальнейший рост цен в 2022 году. Ожидается, что молоко-сырье в первом квартале этого года подорожает на 17%, сахар и подсластители — на 11,6%, фруктово-ягодные наполнители — на 7,4%.

Аналитики компании Valio отметили, что в 2021 году был зафиксирован беспрецедентный рост стоимости расходников. К концу года они подорожали на 15-30%. Это вынуждает поднимать цены на товар для конечного потребителя.

Пискаревский молочный завод в декабре поднял цены на 6-8%. Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов отметил, что цены на молочную продукцию в РФ не росли 2 года, а теперь ситуация изменилась. Без индексации компаниям пришлось бы работать себе в убыток.

Специалисты считают, что употребление молока снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и способствует долголетию.

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Все новости / Экономика / Молочная продукция в России подорожает с февраля на 10%
россия торговля молоко продовольствие
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