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Сбербанк расширил возможности снятия наличных в банкоматах

  /   Обновлено: 31 января 2022 10:46
Экономика
Сбербанк расширил возможности снятия наличных в банкоматах
Пресс-служба Сбербанка

Москва, 31 января. Наличные через банкоматы Сбербанка теперь можно снимать, не используя для этого пластиковую карточку или смартфон с NFC. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Многие банкоматы кредитной компании теперь предоставляют возможность снимать наличные через использование приложения «Сбербанк Онлайн».

Данная функция особенно удобна тем, что человек сможет получить наличные с карты, даже если забыл «пластик» дома. Кроме того, этот сервис позволит использовать для получения денежных средств смартфоны, которые не оборудованы бесконтактным модулем NFC.

Клиенту, чтобы опробовать услугу, требуется на экране банкомата выбрать опцию «снять через Сбербанк Онлайн». После этого необходимо будет отсканировать код с помощью камеры телефона. Действия, вроде суммы и выбора карты, должны выполняться уже в приложении на экране гаджета.

«Новая функция позволяет провести операцию еще быстрее, ведь все действия происходят на экране своего смартфона. Мы продолжаем работать над упрощением способов использования банкоматов – теперь возможность обслуживания "без пластика" появилась и у тех клиентов, чей смартфон не оснащен бесконтактным модулем», — прокомментировал функционал вице-президент по продажам блока «Сеть продаж» Сбербанка Андрей Жарский.

Подразделение банка «Сбер Управление Активами» ранее сформировало БПИФ «Сбер — Блокчейн Экономика». Данный биржевой фонд стал первым в России, который позволяет инвестору получать доход с блокчейн-экономики.

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