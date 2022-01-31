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Полномочия президента Армении Саркисяна могут прекратиться до 1 февраля

Политика
Полномочия президента Армении Саркисяна могут прекратиться до 1 февраля
president.am  /  Аппарат Президента Республики

Ереван, 31 января. Полномочия армянского президента Армена Саркисяна могут прекратиться, если глава государства до конца дня не изменит свое решение об отставке. Об этом сообщила пресс-секретарь председателя парламента Армении Цовинар Хачатрян.

Армен Саркисян 23 объявил об отставке с должности президента республики. Причиной такого решения стало отсутствие должных полномочий, не позволяющих лидеру влиять на ключевые процессы во внутренней и внешней политике страны, передает телеканал «360».

«Полномочия президента Армении будут прекращены, если он в течение сегодняшнего дня не отзовет свое заявление об отставке», — сказала Хачатрян в интервью РИА Новости.

Она добавила, что в этом случае соответствующий протокол за подписью спикера парламента может быть обнародован утром 1 февраля.

Как стало известно ранее, армянский премьер-министр Никол Пашинян заразился коронавирусом. Его болезнь протекает бессимптомно, сообщили в пресс-службе правительства страны.

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Армения президент саркисян
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