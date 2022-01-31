Ветеран войны в Донбассе: «Ситуация на линии фронта вызывает беспокойство»

Стягивание живой силы и бронетехники, а также всех видов артиллерии со стороны Киева к линии разграничения наводит на мысли о готовящемся наступлении. Такое мнение ФАН высказал лидер «Движения русских социалистов Новороссии», ветеран войны в Донбассе Александр Матюшин (позывной Варяг).

Киев стягивает технику

Киев стягивает тяжелое вооружение и технику в Донбасс. При этом украинские власти пытаются скрыть свои действия от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Такое заявление сделал глава ЛНР Леонид Пасечник.

Федеральное агентство новостей /

«Наши службы и международные наблюдатели видят, что с украинской стороны идет активное движение. Там идет подвоз боекомплектов и горюче-смазочных материалов, перемещается тяжелое вооружение и готовится техника. Даже традиционно «не все видящие» СММ ОБСЕ зафиксировали за последний месяц переброску более сотни единиц тяжелой ствольной артиллерии: гаубиц и самоходных орудий», — отметил Пасечник в интервью РИА Новости.

Дух войны

Как отметил Александр Матюшин, ситуация на линии фронта действительно вызывает беспокойство. Стягивание живой силы и бронетехники, а также всех видов артиллерии к линии разграничения наводит на мысли о готовящемся наступлении. При этом подобные ситуации уже не раз происходили с момента подписания вторых Минских соглашений. Но всегда удавалось не довести ситуацию до критической.

«Достаточно вспомнить ситуацию, сложившуюся в феврале-апреле прошлого года, когда эшелоны с техникой и личным составом беспрерывно шли в Донбасс. И дух войны витал в воздухе. Потом резко все затухло после переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Активные же боевые действия, напротив, возникали из случайного выстрела, как это было в 2017 году в районе авдеевской промзоны», — пояснил Александр Матюшин.

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Он считает, что начало войны зависит от двух причин. Первая: от желания Украины и США. Вашингтон активно толкает Киев к наступлению на Донбасс.

«Вторая причина: случайный выстрел на линии фронта или выявленная «вылазка» разведгруппы, чье обнаружение и попытка ее спасения, как эффект домино, потянет за собой все большее вовлечение сил в открытое противостояние. И в конечном итоге это приведет к активным боевым действиям по всей линии фронта. Не следует забывать и о погодных условиях, когда запланированное наступление может закончиться из-за внезапно наступившей распутицы», — заключил Александр Матюшин.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с государственным переворотом в стране.

Российская сторона уже не раз опровергала все обвинения стран Запада и Украины о якобы готовящемся «вторжении» на территорию соседнего государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на этот счет подчеркивал, что Москва никогда ни на кого не нападала первой.