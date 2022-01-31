НАТО проанализирует попытки некоторых стран оказать влияние в Арктике

Москва, 31 января. Центр передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций (NATO StratCom COE) намерен нанять специалистов для анализа попыток государств оказать влияние в Арктике.

С текстом тендера ознакомился телеканал RT. Подрядчикам предстоит изучить риторику и политические ценности, которые транслируются странами Арктического совета, Китаем и НАТО. Кроме того, специалисты проанализируют попытки по оказанию влияния в регионе за последние десять лет.

«NATO StratCom COE проводит тендер на осуществление исследования стратегических коммуникаций и операций по оказанию влияния в Арктике», — сказано в документе.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не намерен заставлять страны вступать в состав блока. Кроме того, он исключил возможность размещения военных сил на территории Украины, информировала Национальная служба новостей.