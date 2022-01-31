В Бурятии сотрудница банка спасла пенсионера от телефонных мошенников

Улан-Удэ, 31 января. Житель Тарбагатайского района едва не стал жертвой мошенников. Уберечь пожилого мужчину от аферистов удалось работнице банка, куда тот пришел для перевода денежных средств. Об этом сообщают местные СМИ.

По предварительным данным, 68-летний пенсионер нашел в Сети объявление о продаже дома в Улан-Удэ. Сделка казалась очень выгодной, и гражданин немедленно позвонил по указанному номеру. Собеседник ответил, что уже заключил договор с риелтором, однако готов отменить его. Условием являлось перечисление 20 тысяч рублей на указанный счет. Мужчина не хотел упускать такое предложение и выполнил требование.

После этого «продавец» запросил еще 100 тысяч рублей. Доверчивый клиент согласился. Однако его разговор услышала сотрудница денежно-кредитной организации. Она попросила пенсионера рассказать о случившемся. Узнав детали истории, женщина объяснила, что объявление могли опубликовать мошенники, и посоветовала обратиться в полицию. Потерпевший последовал рекомендациям.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Специалисты устанавливают личности злоумышленников.

Эксперт рассказала, как не стать жертвой аферистов и вычислить звонок от мошенника. Редакция Deita обнародовала полезные советы.