Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 января 11:42
11:40
Шоу-бизнес
Виктор Дробыш озвучил признаки настоящего хита
11:38
Происшествия
Полиция задержала более 60 человек после массовой драки со стрельбой в Москве
11:37
Общество
Народного артиста Бориса Щербакова госпитализировали из-за возраста
11:36
Происшествия
В Шереметьево задержали мужчину за угрозу взорвать терминал
11:33
Экономика
Жителей России предупредили об изменениях в выплатах и налогах в феврале
11:32
Политика
Адвокат Монтян: США при помощи Украины провоцируют Путина на жесткий ответ
11:32
Общество
В Евпатории выясняют, почему директор школы «разгромила» класс химии
11:28
Общество
Мужчины предлагают огромные суммы за ужин с актрисой Толкалиной
11:26
Политика
Политолог Киреев назвал причину отказа Франции бойкотировать Олимпийские игры в Пекине
11:25
Спорт
«Брентфорд» объявил о переходе перенесшего клиническую смерть на Евро-2020 Эриксена
Все новости

В Бурятии сотрудница банка спасла пенсионера от телефонных мошенников

  /   Обновлено: 31 января 2022 10:34
Общество
В Бурятии сотрудница банка спасла пенсионера от телефонных мошенников
Федеральное агентство новостей  /  Евгений Рудаков

Улан-Удэ, 31 января. Житель Тарбагатайского района едва не стал жертвой мошенников. Уберечь пожилого мужчину от аферистов удалось работнице банка, куда тот пришел для перевода денежных средств. Об этом сообщают местные СМИ.

По предварительным данным, 68-летний пенсионер нашел в Сети объявление о продаже дома в Улан-Удэ. Сделка казалась очень выгодной, и гражданин немедленно позвонил по указанному номеру. Собеседник ответил, что уже заключил договор с риелтором, однако готов отменить его. Условием являлось перечисление 20 тысяч рублей на указанный счет. Мужчина не хотел упускать такое предложение и выполнил требование.

После этого «продавец» запросил еще 100 тысяч рублей. Доверчивый клиент согласился. Однако его разговор услышала сотрудница денежно-кредитной организации. Она попросила пенсионера рассказать о случившемся. Узнав детали истории, женщина объяснила, что объявление могли опубликовать мошенники, и посоветовала обратиться в полицию. Потерпевший последовал рекомендациям.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Специалисты устанавливают личности злоумышленников.

Эксперт рассказала, как не стать жертвой аферистов и вычислить звонок от мошенника. Редакция Deita обнародовала полезные советы.

Вернуться назад
Все новости / Общество / В Бурятии сотрудница банка спасла пенсионера от телефонных мошенников
пенсионер мошенничество бурятия хорошие новости россии
Комментировать