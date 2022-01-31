Ревизия аптечки: чем опасны просроченные йод, зеленка и перекись водорода

У каждого россиянина есть дома аптечка: у кого-то она полна разнообразных медикаментов, у кого-то там — лишь самое необходимое. Некоторые вообще ограничиваются завалявшимися йодом и зеленкой. Из чего должна состоять домашняя аптечка и сколько раз в год необходимо проводить ее ревизию, рассказала корреспонденту ФАН терапевт клиники НАКФФ Татьяны Налегач.

По словам врача, одно из самых важных условий домашней аптечки — это правильное хранение лекарственных препаратов. Для складирования медикаментов лучше всего подходит пластиковый или картонный контейнер с плотной крышкой, который будет стоять в темном и сухом месте.

«Это ни в коем случае не должна быть ванная комната, балкон или место рядом с нагревателем, так как это грозит повышенной влажностью и перепадом температур, что недопустимо для лекарств. Обратите внимание, что для детей контейнер должен быть недоступен. Также не стоит перекладывать лекарства в другие емкости, ведь на упаковке указаны сроки и условия хранения. Это же касается и привычки обрезать блистеры — вы можете отрезать участок с названием или сроком годности медикамента», — рассказала Налегач.

Она рекомендовала обратить внимание на инструкцию к лекарственным средствам. Обычно там указаны условия их хранения. Если в инструкции написано, что медикамент необходимо хранить в холодильнике, то игнорировать это не стоит. Чаще всего — это гели, мази, спреи, свечи, растворы для инъекций. Упаковку в этом случае лучше обернуть в бумажный либо в целлофановый пакет, предупредила она.

«В самой аптечке должны содержаться вспомогательные медицинские изделия, перевязочный материал и, конечно же, лекарственные препараты. К первой группе относятся: термометр, тонометр, для пациентов с сахарным диабетом — глюкометр с тест-полосками, груша-спринцовка, ножницы, пинцет. Из перевязочного материала, который может понадобиться дома, — это бинт двух размеров, стерильные повязки, вата, эластичный бинт и несколько видов пластыря. Как средство от ожогов в аптечке рекомендуется хранить пантенол. В обработке ран не обойтись без перекиси водорода, зеленки и йода», — сказала терапевт.

При этом она рекомендовала особое внимание обратить на сроки годности тех же йода и зеленки. Бывает, что эти средства стоят в аптечке по несколько лет. Но надо знать, что из йода и зеленки со временем испаряется спирт — антисептики становятся очень концентрированными, из-за чего могут вызывать раздражение и ожоги кожи. А из перекиси водорода после вскрытия испаряется кислород, не оставляя в пузырьке ничего, кроме обычной воды, что делает ее применение бесполезным.

Из личного архива Татьяны Налегач /

«Домашняя аптечка также должна включать несколько типов лекарственных препаратов. Во-первых, это спазмолитики, которые убирают спазм гладкой мускулатуры внутренних органов и тем самым помогают при кишечной колике, болях во время менструации. К ним относятся дротаверин, папаверин. Также обязательно должны быть анальгетики, они же — нестероидные противовоспалительные препараты, — ослабляют острые суставные, зубные, головные боли и понижают температуру тела, оказывают противовоспалительный эффект в очаге. К ним относятся парацетамол, ацетилсалициловая кислота, анальгин, ибупрофен, диклофенак, кеторолак», — объяснила терапевт.

Особенно актуальны в зимний период лекарства при простуде. Базовый набор препаратов, по словам врача, должен включать сосудосуживающие капли для носа, содержащие ксилометазолин, препараты от боли в горле, препараты от кашля и витамин С. Антибактериальные же препараты рекомендовано пить только по назначению врача, поэтому не имеет смысла их хранить в домашней аптечке «на всякий случай».

«Еще одна важная группа лекарственных препаратов — это средства от диареи и пищевых отравлений. Как правило, они состоят из сорбентов, помогающих вывести из организма токсины и нормализовать стул. Сорбенты могут быть как в виде таблеток и порошка, так и в виде гелей. Самым простым и доступным является активированный уголь. Кстати, антигистаминные средства тоже нужны дома: они помогают не только при аллергии — они также уменьшают отек носа при насморке и справляются с крапивницей при пищевой аллергии», — рассказала Налегач.

По словам терапевта, для непредвиденных ситуаций под рукой пригодятся и успокоительные средства — например, таблетки валерианы, валидол или корвалол.

Для людей с хроническими заболеваниями домашнюю аптечку собирают индивидуально. При патологии пищеварительного тракта дома хранят средства от изжоги, при хроническом запоре — простые слабительные. Людям, страдающим от гипертонии, нужно иметь в достатке таблетки от повышенного давления, которые рекомендовал лечащий врач. Для экстренных ситуаций подходит каптоприл, сказала Налегач. В пожилом возрасте основное экстренное лекарство от боли в сердце — нитроглицерин. Остальные медикаменты лучше приобретать после консультации врача, а не приобретать про запас. При этом каждые полгода необходимо производить ревизию аптечки — без сожаления выбрасывать просроченные лекарства и снова пополнять запасы.

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