Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 января 11:41
11:40
Шоу-бизнес
Виктор Дробыш озвучил признаки настоящего хита
11:38
Происшествия
Полиция задержала более 60 человек после массовой драки со стрельбой в Москве
11:37
Общество
Народного артиста Бориса Щербакова госпитализировали из-за возраста
11:36
Происшествия
В Шереметьево задержали мужчину за угрозу взорвать терминал
11:33
Экономика
Жителей России предупредили об изменениях в выплатах и налогах в феврале
11:32
Политика
Адвокат Монтян: США при помощи Украины провоцируют Путина на жесткий ответ
11:32
Общество
В Евпатории выясняют, почему директор школы «разгромила» класс химии
11:28
Общество
Мужчины предлагают огромные суммы за ужин с актрисой Толкалиной
11:26
Политика
Политолог Киреев назвал причину отказа Франции бойкотировать Олимпийские игры в Пекине
11:25
Спорт
«Брентфорд» объявил о переходе перенесшего клиническую смерть на Евро-2020 Эриксена
Все новости

Mastercard и Visa испугались конкуренции с «Миром»

  /   Обновлено: 31 января 2022 10:38
Экономика
Mastercard и Visa испугались конкуренции с «Миром»
pixabay.com/PD

Москва, 31 января. Международные платежные системы Mastercard и Visa опубликовали финансовую отчетность, где перечислили потенциальные риски на отечественном рынке, которые могут снизить эффективность компаний. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Mastercard и Visa считают, что в России у них увеличивается количество факторов, потенциально способных уменьшить их долю на рынке и даже «выдавить из страны» в случае реализации радикальных сценариев.

Среди основных причин, которые могут повлиять на конкурентоспособность МПС, их представителями были озвучены протекционизм Банка России, уверенное развитие Системы быстрых платежей (СБП), а также появление в сегменте новых игроков. Сюда же входят коронавирусные ограничения и усиление регулирования.

«Установленные правительством обязательства и/или ограничения в отношении международных платежных систем могут помешать нам конкурировать с поставщиками услуг в определенных странах», — указывается в отчете Visa.

Платежные системы также говорят о рисках, которые представляют для них СБП и подобные системы. Эксперты отмечают, что многие центробанки (России, Канады, Бразилии, Австралии, Аргентины) уже разрабатывают и расширяют национальные платежные проекты, которые могут составить значительную конкуренцию Visa и Mastercard.

Например, отчет НСПК за прошлый год зафиксировал, что доля российской системы «Мир» по эмиссии за год увеличилась до 32,3% с 29%. Доля по объему операций возросла до 25% с 23% ранее.

Некоторые аналитики считают, что для сохранения своих позиций на отечественном рынке, зарубежным ПС придется предлагать все более привлекательные условия по продуктам. Ранее Mastercard уже снизила тарифы за прием карт для крупных маркетплейсов РФ.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Mastercard и Visa испугались конкуренции с «Миром»
мир mastercard платежные системы конкуренция visa
Комментировать