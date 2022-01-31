Mastercard и Visa испугались конкуренции с «Миром»

Москва, 31 января. Международные платежные системы Mastercard и Visa опубликовали финансовую отчетность, где перечислили потенциальные риски на отечественном рынке, которые могут снизить эффективность компаний. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Mastercard и Visa считают, что в России у них увеличивается количество факторов, потенциально способных уменьшить их долю на рынке и даже «выдавить из страны» в случае реализации радикальных сценариев.

Среди основных причин, которые могут повлиять на конкурентоспособность МПС, их представителями были озвучены протекционизм Банка России, уверенное развитие Системы быстрых платежей (СБП), а также появление в сегменте новых игроков. Сюда же входят коронавирусные ограничения и усиление регулирования.

«Установленные правительством обязательства и/или ограничения в отношении международных платежных систем могут помешать нам конкурировать с поставщиками услуг в определенных странах», — указывается в отчете Visa.

Платежные системы также говорят о рисках, которые представляют для них СБП и подобные системы. Эксперты отмечают, что многие центробанки (России, Канады, Бразилии, Австралии, Аргентины) уже разрабатывают и расширяют национальные платежные проекты, которые могут составить значительную конкуренцию Visa и Mastercard.

Например, отчет НСПК за прошлый год зафиксировал, что доля российской системы «Мир» по эмиссии за год увеличилась до 32,3% с 29%. Доля по объему операций возросла до 25% с 23% ранее.

Некоторые аналитики считают, что для сохранения своих позиций на отечественном рынке, зарубежным ПС придется предлагать все более привлекательные условия по продуктам. Ранее Mastercard уже снизила тарифы за прием карт для крупных маркетплейсов РФ.