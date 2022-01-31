Российские мультфильмы и кинокартины восхитили польских зрителей

Варшава, 31 января. Польские зрители позитивно оценили российские экранные произведения. Отечественные фильмы и мультфильмы привели иностранцев в восторг.

Поляки выразили восхищение кинокартинами и анимационными лентами, созданными в России, в комментариях под публикацией издания Wirtualna Polska. В материале говорится, что польское кабельное телевидение предложит зрителям 11 новых русскоязычных каналов. Глава компании «Пасья ТВ» Барбара Гузьничак назвала это шагом навстречу ожиданиям людей, владеющих русским языком.

«У нас немало любителей российского кино и мультфильмов, многие на них выросли», — пояснила руководитель.

Новость о скором появлении каналов на русском языке вызвала восторг у многих читателей польского издания. Комментаторы считают это шагом в верном направлении, передает «ИноСМИ».

«Супер! Российское кино — отличная вещь. Мы, поляки, даже не осознаем, какие великолепные фильмы и сериалы вышли в России за последние годы»; «Российские мультфильмы имеют гораздо более глубокое интеллектуальное содержание, чем американский хлам»; «Сознание поляков уже изменилось, а российские фильмы, в особенности костюмированные, и мультфильмы для детей очень хороши», — восхитились польские зрители.

Ранее иностранцы выразили восторг советской комедией «Бриллиантовая рука», снятой Леонидом Гайдаем. Зарубежные зрители похвалили сюжет ленты, а также актерскую игру и музыку.