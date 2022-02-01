Украинская армия маломобильна и беззащитна перед высокоточным оружием вероятного противника. Если ВСУ придется столкнуться с кем-то классом повыше, чем военные формирования ДНР и ЛНР, то украинцы быстро окажутся на грани поражения. Сравнение боевых потенциалов ВС РФ и Украины можно свести к словосочетанию «против лома нет приема».

«Не слабее армий стран НАТО»

Несмотря на то, что еще 29 января войска и авиация Западного военного округа завершили плановую проверку боеготовности и начали возвращаться в места постоянной дислокации, медийные страсти вокруг так называемого «украинского кризиса» продолжали бушевать.

«Ажиотаж в западных СМИ вокруг российско-украинских отношений достиг точки кипения или, лучше сказать, крайней стадии маразма», — сухо констатировал МИД России.

На фоне этого в крайне непростом положении оказалась сама Украина. С одной стороны, ее западные «партнеры» не прекращали вещать о готовности РФ «вторгнуться» на территорию соседней страны. С другой — поддакивать Вашингтону и Лондону Киеву становилось все труднее, так как в связи с накалом военной истерии курс украинской гривны перешел в устойчивое пикирование, резко вырос отток капитала за рубеж, плюс началось бегство инвесторов с Украины.

Стремясь как-то выкрутиться из столь запутанной ситуации, Киев предпринял попытку успокоить собственное население и иностранных инвесторов. Для этого украинские власти стали тиражировать следующие тезисы — признаков подготовки РФ к вторжению не просматривается, но если нападение Москвы все же случится, то ВСУ смогут его отразить, поскольку «украинская армия не слабее армий стран НАТО». Не утерпел и высказался даже экс-глава МВД Украины Арсен Аваков, объявивший, что «боеготовность русской армии ниже, чем украинской».

Не станем касаться вопроса, вынашивает ли российская сторона какие-то агрессивные планы в отношении Украины: Москва неоднократно утверждала и продолжает утверждать, что нет (с этими заявлениями Москвы, кстати, согласны и многие европейцы). А вот с правдивостью транслируемого Киевом тезиса о непревзойденном боевом потенциале ВСУ разобраться, пожалуй, стоит. В качестве отправной точки для этого можно использовать данные портала Global Firepower, благо на них не раз ссылались не только издания Business Insider, Forbes и Newsweek, но и Петр Порошенко в бытность своего президентства на Украине.

Считается, что при составлении своего рейтинга самых сильных армий мира портал учитывает до 55 разных факторов, включающих количество военной техники, энергонезависимость, численность человеческих ресурсов, логистические возможности, финансовые возможности, расходы на оборону и географию. Итогом подсчетов становится цифра, отражающая Global Firepower Index вооруженных сил того или иного государства. В своих вычислениях авторы портала не учитывают наличие ядерного оружия, что, конечно, играет на руку индексу ВСУ.

Открываем рейтинг Global Firepower на 2022 год и видим там следующие показатели. Самая мощная армия мира — американская. На втором месте — ВС РФ. Третье место — за НОАК, а четвертое — за армией Индии. Ну, а как там ВСУ? Украинская армия с 25-го места в 2021 году «прорвалась» на 22-е в году этом. Всего — на 22-е. На 21-м месте, если что, — Тайвань.

twitter.com / @AFSOUTH

Когда плюсов меньше, чем минусов

По-настоящему авторитетным аналитическим центром портал Global Firepower, к деятельности которого причастен американский блогер и веб-предприниматель Дэниэл Пучек, считать вряд ли стоит. Тем не менее даже в явно «подыгрывающем» Украине рейтинге Global Firepower ВСУ — всего на 22-м месте, а ВС РФ — на втором. То есть кратная разница боевых потенциалов у армий Украины и России вполне понятна даже непрофессионалам.

Но, может быть, профессиональные военные эксперты в Штатах считают иначе? Нет, они думают так же.

«Во-первых, можно с уверенностью сказать, что российские вооруженные силы превосходят украинские и качественно и количественно. Во-вторых, хотя украинские военные устранили ряд тактических недостатков и проблем, которые у них были в 2014 году, но у них сохраняются серьезные структурные недостатки, начиная от ПВО и заканчивая логистикой, боеприпасами, мобильностью, качеством резервов, укомплектованностью… По общему мнению, украинские военные стали намного лучше по сравнению с 2014 годом. Но часто забывают, что и российские военные также стали намного лучше с 2014 года. Это силы совершенно иного уровня», — сообщил на своем семинаре старший научный сотрудник американского правительственного Центра военно-морского анализа, а также научный сотрудник Центра Вильсона Института Кеннана Майкл Кофман.

Грубо говоря, сравнение боевых потенциалов ВС РФ и ВСУ можно свести к известному словосочетанию «против лома нет приема», так что с заявлением о том, что «боеготовность русской армии ниже, чем украинской», Аваков явно хватил лишку. Это не значит, что ВСУ ни на что не способны. Просто они априори слабее армии России по всем ключевым параметрам. Но при этом ВСУ по тем же параметрам заметно превосходят военные формирования ДНР и ЛНР, в этом тоже надо отдавать себе отчет и не заниматься шапкозакидательством.

У ВСУ, как и у вооруженных сил любого государства, есть свои плюсы и минусы. К первым можно отнести большую численность (почти 250 тыс. человек), наличие высокомотивированных и хорошо оснащенных частей в лице Сил специальных операций и десантно-штурмовых войск, многочисленный парк военной техники, постоянно растущий военный бюджет (в 2021-м он стал на Украине самой крупной строкой расходов после обслуживания государственного долга). Минусы? Их намного больше...

Колоссально раздутый и продолжающий непрерывно увеличиваться с каждым годом военный бюджет Украины, несмотря на получаемую Киевом финпомощь на оборонные нужды от ряда западных государств, все более тяжелым бременем ложится на плечи обычных украинских налогоплательщиков. Бесконечно долго следовать политике «пушки вместо масла» украинские власти не смогут.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Высокомотивированных и хорошо обученных частей в ВСУ не так уж много. Они просто теряются на фоне остальной массы личного состава украинской армии, страдающего от негативного морально-психологического климата, вызванного недостатком материального обеспечения. Солдаты и младшие командиры тотально устали от гражданской войны, тянущейся уже восьмой год. Показательно содержание прошлогоднего доклада ВСУ, констатировавшего низкий профессионализм военнослужащих и их нежелание совершенствовать свои боевые навыки.

Немощь с «колоссальным боевым опытом»

В Киеве любят подчеркивать, что за восемь лет гражданской войны через «зону АТО/ООС» прошел почти весь офицерский состав сухопутных войск ВСУ. Мол, таким образом, украинская армия «обогатилась колоссальным боевым опытом». Но надо понимать, что опыт, полученный таким образом комсоставом ВСУ, весьма специфичен и применим только к условиям гражданской войны в Донбассе, где стороны годами ведут преимущественно позиционное противостояние, а высокоточные средства поражения, ПВО/ПРО, ВВС и ВМС практически «выключены из игры».

Подавляющее большинство вооружения и военной техники ВСУ унаследовано Киевом от ВС СССР, а потому настоятельно нуждается в ремонте и серьезной модернизации. Ни того, ни другого изрядно деградировавший с советских времен ОПК Украины обеспечить в должной мере не может. Особенно тяжелое положение в ВСУ наблюдается с современными системами ПВО/ПРО, высокоточным вооружением, корабельным составом ВМСУ и матчастью ВВС. Иностранные военные поставки в их текущем виде удовлетворить потребности ВСУ в современной продукции военного назначения не могут. Мало того, увеличение количества в ВСУ иностранных беспилотников, радиоаппаратуры, боеприпасов, противотанковых ракетных комплексов, переносных зенитных ракетных комплексов и патрульных катеров делают эту армию все более зависимой от иностранных производителей.

wikipedia.org / Ministry of Defense of Ukraine

При этом даже к имеющимся в ВСУ видам вооружения и военной техники у украинских военных не всегда хватает боеприпасов. Наконец, в армии Украины сложилась критическая ситуация с горючим, которого удалось закупить лишь на 2,6 млрд гривен из запланированных 5 млрд гривен. В связи с нехваткой ГСМ, автотранспорта и военно-транспортных самолетов ВСУ маломобильны и неспособны к оперативной переброске своих частей на большие расстояния. О чем-то похожем на развертывание группировки ВС РФ «за тридевять земель» в САР или молниеносную переброску российских миротворцев в Казахстан украинским генералам остается только мечтать.

Малочисленность и слабость национальных ВВС, а также отсутствие в ВСУ современных оперативно-тактических ракетных комплексов серьезно ограничивают для украинской армии возможность наносить удары по целям в глубоком тылу вероятного противника. В то же время нехватка в ВСУ адекватных средств ПВО/ПРО делает украинские штабы, узлы связи, аэродромы, базы хранения, логистические центры и оборонные предприятия уязвимыми для высокоточных средств поражения другой стороны. Отсутствие у ВМСУ кораблей с ударным вооружением и береговых ракетных комплексов с противокорабельным ракетами превращает украинскую территорию в легкую мишень для ударов с моря.

Если подытожить данные, то получается, что ВСУ способны достаточно продолжительное время вести боевые действия на локальном театре боевых действий (ТВД) в условиях вялотекущей позиционной войны против противника, лишенного современных ВВС, ВМС и высокоточных средств поражения. Собственно, именно это мы и наблюдаем в Донбассе. При некотором напряжении против такого же противника и на таком же ТВД ВСУ даже способны вести эффективные наступательные действия — правда, не особенно долго.

Вышеперечисленных характеристик ВСУ хватает, чтобы быть опасным противником для не то чтобы многочисленных военных формирований ДНР и ЛНР. Однако если ВСУ придется столкнуться с кем-то классом повыше, то украинская армия, которая «не слабее армий стран НАТО», с высокой степенью вероятности быстро окажется на грани поражения.

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