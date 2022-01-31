Подписчики Блиновской пожаловались на блокировку после оплаты ее сторис

Москва, 31 января. Популярный блогер Елена Блиновская вновь угодила в скандал из-за новой идеи по «выкачиванию» денег. Подписчики пожаловались на блокировку после оплаты сторис звезды, которые доступны только для «избранных».

Интернет-пользователи, узнав, что Блиновская предлагает смотреть свои сторис за 10 тысяч рублей (премиальный доступ будет открыт только две недели), разделились на два лагеря. Одни возмутились новой задумке блогера, другие, напротив, пришли в восторг и поспешили перевести деньги звезде интернета.

Одна из клиенток создателя «Марафона желаний» сообщила, что ей ограничили доступ к сторис после оплаты. Она рассчитывает на возвращение денежных средств.

«Надеюсь на порядочность Блиновской и жду возврата денег. Так будет честно! Блокируйте, пожалуйста, бесплатно и навсегда!» — написала поклонница, опубликовав скриншот с закрытым доступом к странице 40-летней знаменитости.

Новые проекты Блиновской активно обсуждают в Сети. Пользователи недоумевают, что люди ведутся на платный контент от «исполнительницы» желаний, надеясь, что возможность соприкоснуться с блогером сделает их счастливее.

«Дно пробито! Это же надо покупать у нее сторис за 10 тысяч! Вы в своем уме вообще?!»; «Сами виноваты, нечего платить такие деньги за сторис»; «Когда же лавочку Блиновской прикроют, так зарабатывать на людях», — пишут на просторах Сети.

Недавно Блиновская дала интервью Ксении Собчак, которое вызывало негодование у многих пользователей Сети. Однако блогер, несмотря на критику в свой адрес, назвала разговор с журналистской «гениальным кейсом».