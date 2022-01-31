Мордовец сгорел вместе с домом

Саранск, 31 января. Сотрудники МЧС России по Мордовии обнаружили внутри сгоревшего дома тело пожилого мужчины.

По данным пресс-службы регионального МЧС, ночью в селе Первомайск Лямбирского района загорелся частный дом. Когда пожарные прибыли на место инцидента, строение уже было полностью охвачено огнем. При разборе завалов сгоревшего здания было найдено тело 67-летнего хозяина дома. Ведется расследование трагедии, сообщают «Известия Мордовии».

Ранее ФАН сообщал о пожаре в квартире многоэтажного дома в Саранске. Прибывшая на место ЧП бригада пожарных проникла в горящую квартиру и быстро справилась с огнем, не дав ему охватить соседние квартиры. При этом одному человеку потребовалась медицинская помощь.