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Мордовец сгорел вместе с домом
Происшествия
Мордовец сгорел вместе с домом
Федеральное агентство новостей  / 

Саранск, 31 января. Сотрудники МЧС России по Мордовии обнаружили внутри сгоревшего дома тело пожилого мужчины. 

По данным пресс-службы регионального МЧС, ночью в селе Первомайск Лямбирского района загорелся частный дом. Когда пожарные прибыли на место инцидента, строение уже было полностью охвачено огнем. При разборе завалов сгоревшего здания было найдено тело 67-летнего хозяина дома. Ведется расследование трагедии, сообщают «Известия Мордовии».

Ранее ФАН сообщал о пожаре в квартире многоэтажного дома в Саранске. Прибывшая на место ЧП бригада пожарных проникла в горящую квартиру и быстро справилась с огнем, не дав ему охватить соседние квартиры. При этом одному человеку потребовалась медицинская помощь.

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