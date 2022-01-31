Посол Украины Мельник раскритиковал члена бундестага за нежелание обсуждать вооружение

Берлин, 31 января. Украинский посол в Берлине Андрей Мельник раскритиковал руководителя комитета бундестага по внешней политике Михаэля Рота за нежелание политика обсуждать с ним вопрос поставок вооружения Киеву со стороны Германии.

Немецкий политик до этого на телевидении посоветовал киевским властям придерживаться «культуры общения, которая не избегает разногласий, но пытается найти решения за закрытыми дверями».

«Вы выступаете за "культуру общения с Украиной, чтобы обсуждать разногласия "за закрытыми дверями"". Еще в середине декабря 2021 года я попросил вас о встрече. 17 января 2022 вы передали, что [это] "сейчас невозможно"», — написал Мельник в Twitter.

Представитель Украины добавил, что критика со стороны Киева в отношении Германии по вопросу вооружения не устраивает Берлин, но до тех пор, пока Рот не найдет время обсудить эту тему с послом, власти ФРГ будут узнавать о позиции украинского руководства из СМИ.

Глава МИД Германии Анналена Бербок ранее заявила, что НАТО не собирается принимать Украину в свои ряды в ближайшее время, передает телеканал «360».

Минобороны Канады также решило передислоцировать находящиеся на Украине войска. Военнослужащих отправили на запад от реки Днепр.