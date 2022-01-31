Актер Валерий Николаев устроил скандал на съемках шоу «Танцы со звездами»

Москва, 31 января. Актер Валерий Николаев во время съемок шоу «Танцы со звездами» устроил бурную перепалку с жюри проекта. Ему не понравилось замечание, озвученное режиссером Владимиром Варнавой.

Николаев известен своим буйным характером. В кулуарах говорят, что артист частенько эмоционально спорит со своей партнершей Александрой Акимовой по поводу тех или иных моментов.

После выступления в очередном выпуске он не сдержал эмоций. Актер едко ответил Владимиру Варнаве, который сделал замечание касательно их номера, и устроил скандал.

«Мы не роботы!.. По словам некоторых руководителей, а точнее одного исполнительного продюсера: я — хам! А я наслаждаюсь нашими горячими диалогами, в которых рождается истина. И мне хочется купаться в любви зрителей!» — приводит Teleprogramma.pro эмоциональное высказывание 56-летнего актера.

На днях артист угодил в неприятную историю. Николаев пытался проникнуть на церемонию вручения премии «Золотой орел» без приглашения. Однако его не пустили в зал.